Lourdes Sánchez recordó su peor momento televisivo junto a Pampita: "Me quería morir"

"Te juro que, si tuviera que ponerlo en un podio, fue el peor momento mío de la televisión. La pasé súper mal. Si bien lo trataba de disimular, yo me quería morir del llanto. Fue horrible. Si bien me lo busqué, lo primero que hice fue pedirle disculpas a Caro", reconoció.

"Yo fui a un programa, escuché esto 'vos tuviste que haberle dicho bolsa de cuernos'. Fui y se lo dije al aire, sin pensarlo. Siempre asumí que yo estuve pésima", recordó Lourdes sobre aquel episodio.

"Habíamos bailado el aquadance y yo estaba súper sensible porque venía de parir. Mi nene tenía un año y me había costado recuperarme. Yo sentía que no estaba en mí cien, en lo que a mí me gusta estar", detalló y sumó "entonces, ella me dijo ‘caíste como una bolsa de papa’ y yo lo tomé para el peor lado, porque estaba súper perseguida con mi peso. Estaba súper sensible y lo tomé mal. Quizás ella me quiso decir 'bolsa de papa' porque caí fuerte. Yo me lo tomé para el peor lado".

"Caro es divina. Tenemos la mejor. Lo hablamos. Lo mío fue una disculpa sincera porque fue horrible lo que dije", cerró Loudes.

La frase de Lourdes Sánchez que encendió el duro enfrentamiento con Coti Romero

La guerra entre correntinas continuó este martes en LAM, el programa de América TV, conducido por Ángel de Brito. Coti Romero debutó el lunes como angelita y Lourdes Sánchez opinó al respecto y lanzó una frase sobre la incipiente carrera de la ex participante de Gran Hermano 2022 en los medios: "Yo soy casi productora".

"Lo que pasa es que Marcelo (Tinelli) dijo que quería que Lourdes esté en el Bailando para que se enfrente conmigo, así que me tiene que dar las gracias prácticamente", había dicho Coti en el piso de LAM.

"¿No será al revés? Porque a mí me llamaron hace un mes y pico. Me preguntaron si tenía ganas, porque Marcelo quería que esté en el Bailando. Y no sé cuándo a ella la llamaron. Yo creo que a ella la llamaron después de que nos quisieron enfrentar. Te la dejo picando...", le detalló Lourdes al movilero.

"¡Ves! Al final ella que dice que yo no la ayudaba, la recontra ayudé, y encima está de angelita, como yo dije. Tengo un ojo, yo soy casi productora", agregó la bailarina.

En otra parte de la nota, Coti, filosa como suele ser, dio a entender que Lourdes de no estar en pareja con el productor Chato Prada no conduciría programas. "Es como muy básico ir al tema del marido", sostuvo Sánchez en respuesta a lo que había dicho Coti en el piso de LAM.

"No hace falta que lo aclare, pero justamente los tres programas que estoy conduciendo en ninguno el productor es el Chato", cerró Lourdes.