Luciano Castro subió un video de un paseo familiar y recibió duras críticas

¿El motivo? En la grabación se observa a su hija Esperanza parada en medio de la camioneta y sacando su cabeza por el vidrio deslizante ubicado en el techo, disfrutando del hermoso día. En tanto, en la parte de atrás, el otro hijo que tiene el actor con Sabrina Rojas, Fausto, tampoco llevaba su cinturón de seguridad colocado.

Este detalle vial motivó una andanada de comentarios en el posteo por parte de la gente: "Hermosa Espe, pero es peligroso eso que hace Lu", indicó una usuaria. "Muy responsable todo", se observó en otro comentario.

"Si todo muy lindo pero los niños no están con cinturón", agregó otra persona. "Es un poco peligroso que la nena vaya así?", se preguntó otro usuario.

"Por supuesto que todos muy lindos, pero la verdad es que publicar un video donde dos menores están en riesgo (sin cinturón y de pie entre el conductor y el acompañante) no tiene nada de gracioso ni de lindo. Debieran darle el ejemplo a los chicos. @castrolucianook @florivigna", remarcó otra persona.

Flor Vigna contó qué es lo que más le gusta de Luciano Castro

Flor Vigna reconoció qué es lo que más le gusta de su actual pareja, Luciano Castro, ante una pregunta puntual en Instagram de un seguidor.

"¿Qué es lo que más te enamora de Lucho? Los crucé en la calle y son un amor están muy inlove", le preguntaron a Flor Vigna a través de sus stories de Instagram.

A lo que ella respondió enamoradísima con una foto de los dos: "Me gusta cómo nos motivamos a ser nuestra mejor versión. Me gusta cuando llego hecha percha y puedo llorar con él. Y cuando me hace reír a carcajadas. Me gusta cómo me cuida. Me gusta su familia y él en mi vida".