Maite Peñoñori arremetió contra Fernando Burlando tras su cruce en Intrusos: "Estaba un poco..."

"Decime si me vas a dejar hablar o no, si no no sé por qué estoy acá", le dijo el letrado a Maite Peñoñori.

Y luego amplió un tanto enojado: "Hay mucha ansiedad. Dejame contestarte. Está bueno que te luzcas con una pregunta pero está bueno que yo te informe qué es lo que pasó".

Lo cierto es que tras la tensión al aire, Maite Peñoñori se mostró furiosa vía Twitter con el famoso abogado tras lo sucedido al aire: "Estaba un poco nervioso Burlando", señaló ante los mensajes que le llegaban de distintos usuarios.

"No tengo por qué tenerle miedo. Quedó expuesto el como un maleducado. ¿Querían que le grite más fuerte?", contestó ante otro mensaje sobre el cruce con el letrado.

"Nunca aclaró nada de lo que se le preguntaba, me quedo con eso. Lo otro, insisto, habla más de él que de nosotros...", cerró certera la periodista.

Tremenda respuesta de Lucas Benvenuto a Jey Mammon: "Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama"

Jey Mammon habló con Jorge Rial en una fuerte entrevista y se conoció un adelanto de lo que dijo el conductor. "Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida", señaló Jey tras la grave acusación de Lucas Benvenuto.

Y agregó hablándole al joven: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Al ver este adelanto de la entrevista de Rial a Jey Mammon, Lucas Benvenuto reaccionó con todo desde las redes sociales y le dedicó varias historias de Instagram.

“14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, dijo el joven junto a un emoji de un corazón roto. Y agregó en otro fuerte mensaje: "Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. Que ironía, verdad?".

Y remarcó: “Marcelo Rocca Clement también me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp”.

"Pensé que no iba a llegar a vivir para ver como mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi alma sane. Qué grande los medios!!!", cerró indignado junto a una foto de él de niño y la frase: "Sigo protegiéndote".