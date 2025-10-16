Mariana Brey se retiró de A la Barbarossa por un problema de salud y preocupó a todos: los detalles

En medio de los rumores sobre la posible salida de Brey debido a sus notables diferencias con Nancy Pazos, Georgina fue clara: “No, ¿por qué? Hasta ahora yo no me enteré de nada, así que no sé”.

Además, la actriz y conductora expresó su deseo de mantener al equipo completo: “Me encantaría que siga todo el mundo, si es un equipo maravilloso y exitoso, ¿por qué lo vamos a cambiar?”.

Barbarossa también comparó la dinámica del programa con la del teatro, subrayando: “En teatro es un lema, si hay un éxito no se toca”. Y ante el comentario de la entrevistadora sobre que algunos integrantes “se odian”, Georgina respondió divertida: “Pero después se les pasa”.

Embed

Por qué tuvieron que operar a Mariana Brey

En agosto de 2024, Mariana Brey debió someterse a una operación para extirparse la vesícula, luego de sufrir una molestia.

A través de sus redes sociales, la panelista compartió con sus seguidores el motivo de su intervención y detalló cómo se encontraba. “Estaba de viaje disfrutando del verano europeo cuando se reiteró un dolor en mi panza, como unas puntadas que me quitaban el aire. Ahí no tuve miedo, pero sí tomé conciencia de que no podía dejarme estar más para no ponerme en riesgo teniendo que salir de urgencia a internarme siendo algo de mayor gravedad. Tenía que sacar la vesícula de mi cuerpo”, explicó.

“No me gustan los quirófanos, no me gusta la anestesia, no me gusta que entren en mi cuerpo. Y estos miedos tienen historia, vienen de la niñez, algún día lo contaré. Como suele pasarme en estos casos, el miedo penetra en mí. Porque son esas decisiones difíciles de tomar, o al menos para mí”, agregó sobre el temor que le genera pasar por la sala.

Además, en aquel momento compartió cómo vivió todo el proceso tras la intervención. “Desperté de la anestesia con lágrimas y sin aire. Mi experiencia por primera vez a la anestesia total, fue muy poco agradable. Sentí miedo y dolor. Todo salió impecable y ya estoy recuperándome en mi casa. Con estricta dieta y descanso. Rodeada del amor de la familia y amigos”, relató.

“Si estás viviendo un proceso parecido, no dudes en parar, pensar, consultar y decidir lo mejor para tu bienestar”, concluyó.

Mariana Brey se operó

Si bien no hizo público el problema de salud que la obligó a dejar el programa de Georgina Barbarossa, podría tener que ver con esta anterior intervención que tuvo.