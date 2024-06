Martín Cirio comparó a Nicolás de Gran Hermano con un "niño down" y fue duramente repudiado

"¿Qué fue lo que te enamoró de Nico? Es hermoso físicamente, pero hay que (enamorarse de Nico). ¿En qué momento de hizo el click?", le preguntó Martín Cirio. "Últimamente me estaba relacionado con hombres pelotudos. Como que no tenían mucha coherencia, no te escuchan, no hablan de cosas interesantes, siempre es fútbol, fútbol", respondió Flor.

"Estás describiendo a Nico", advirtió el influencer. "No! Él es súper inteligente, habla de teorías conspirativas", remarcó la invitada. "Teorías muy boludas...", retrucó Cirio. "Pero me da ternura, boludo", sumó Flor. "Ternura como te puede dar un nene down", remató el conductor.

En las redes, el comentario del youtube despertó duras reacciones. "Él desde que apareció se ríe de los chicos down. Solía hacer chistes que eran lo más bajo de la sociedad. Es una persona horrible", "Por Dios que falta de respeto para los chicos con síndrome de down", "Asqueroso, repudio lo que dijo", "Siempre fue un desubicado y dice cosas súper cancelables", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Florencia Regidor de Gran Hermano se refirió a su complicada relación con los padres de Nicolás

Después de que Florencia Regidor expresase su enorme tristeza vía redes sociales al ver que el regalo que le había mandado a Nicolás Grosman a través de su mamá, quien ingresó a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) el lunes por la noche, ahora la exhermanita se sinceró sobre la tensa relación que mantiene con la familia de su enamorado.

Esta mañana, en A la Barbarossa, fue Pía Shaw quien le consultó a la ex jugadora por la familia de Nico: “Me enteré por los pasillos que se te vio bastante mal estos últimos días porque ellos no te tratan bien y no te saludan o hacen cómo que no existís”.

Fue allí cuando Florencia aclaró: “Nunca me trataron mal pero lo que sí, no me gustó ver todo lo que se habló de mí. Tanto su familia como sus amigos decían que lo perjudicaba a Nico. Fueron cosas feas, pero la verdad es que nunca lo hablé. Es la primera vez que lo menciono porque siempre intenté tener respeto y no hablarlo”.

Al tiempo que inmediatamente Regidor aseguró tener esperanzas de limar asperezas con la familia de Nicolás, que hizo campaña para sacarla del juego. “Espero que nos podamos conocer bien pero bueno, ayer colapsé y me angustié porque ví todo… los tweets de los amigos, y cosas que yo no me merecía”, expresó.

Además, Flor sumó: “Han dicho que soy una trola, que no me iban a invitar a comer asados, y esas son cosas que me duelen como persona más que nada”, para luego revelar que Gustavo, el papá de Nico, se contactó con ella para disculparse. “Me dijo que todo lo que había pasado era por juego pero me terminó afectando igual y colapsé”. “A mi me gustaría que me quieran, que me acepten y tener una buena relación”, admitió angustiada.

"Se me da por preguntarme: '¿Por qué no me quieren? Yo sé que no me conocen, pero me gustaría que me den la oportunidad de charlar. Vi todo lo que subieron. ¿Por qué me merezco que me digan 'trolencia' o cosas así cuando yo siempre lo cuidé? ¿O que armen edits tergiversados en los que ponen una foto de Nicolás llorando como si fuera por mi?", se lamentó al borde del llanto.

En tanto, sobre el regalo que le dio a la mamá de Nicolás para que le lleve y parece que no llegó a destino, Flor concluyó: “A la mamá la conocí y le di algo para que le lleve pero bueno, entiendo que todavía no me conocen y quizás no les…”, dejó a medio concluir dando a entender no tienen intención de acercarlos mucho.