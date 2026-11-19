La historia de esta nueva etapa comenzó a tomar forma en los escenarios de Niceto Club, donde Maxi agotó tres presentaciones consecutivas y compartió noches especiales con invitados como TINI y Nahuel Pennisi, entre otros. Una convocatoria que confirmó el crecimiento de su proyecto individual y que hoy encuentra un nuevo desafío en el C Art Media.

Su recorrido también se distingue por una faceta fundamental: la producción musical. Además de su trabajo como compositor e intérprete, Maxi desarrolló una sólida trayectoria detrás de escena, participando en proyectos de otros artistas y formando parte del equipo creativo de Futttura, la reciente gira de TINI. Una experiencia que reafirma su versatilidad y su mirada integral sobre la música.

En este camino, Maxi fue construyendo un repertorio propio y ampliando su universo musical a través de distintos lanzamientos y colaboraciones con referentes de la escena local y regional. “Te Pido (Live)” junto a TINI; “Amiga Mía” con La K’onga; “La Rumbita” junto a FMK y “Nada es lo Mismo (Acústico)” con Franco Rizzaro son algunos de los encuentros que marcaron esta etapa. A ellos se suman canciones como “Cómo estásss??”, “Amor Sincero” y “Estrella Fugaz”, que dieron inicio a su recorrido individual en 2025, y nuevos lanzamientos de 2026 como “Acelerao”, “Ella”, “Me Presento” y “Hagamos Que Pase”, además de las versiones en vivo de “Empezar de Nuevo” y “Soledad”, interpretadas en Niceto Club.

Tras cerrar una exitosa etapa como integrante de MYA, dúo con el que conquistó al público y se presentó en escenarios emblemáticos, Maxi Espíndola continúa construyendo un camino propio. El 30 de abril, C Art Media será el escenario de un nuevo encuentro con sus seguidores y de una noche que promete recorrer las distintas facetas de su presente artístico.