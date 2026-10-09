Maxi Ghione reconoció que consumió drogas: ¿qué dijo de la amenaza al taxiboy que lo denunció?

La periodista le preguntó directamente si aquella expresión estaba relacionada con el consumo de sustancias. El actor confirmó que sí, pero aseguró que se trató de un episodio excepcional.

"Sí, de manera excepcional. No soy un consumidor asiduo", respondió Ghione, intentando despejar las versiones que circularon sobre una posible adicción.

En otro tramo del intercambio, el artista se refirió a la denuncia presentada por el trabajador sexual Emiliano Ezequiel Tarragona, quien aseguró haber sido intimidado durante un encuentro en la vivienda del actor, ubicada en la localidad santafesina de Lehmann.

Ghione rechazó categóricamente esa acusación. "Por supuesto que no fue así. Sería incapaz", aseguró ante la consulta de la periodista.

Luego explicó que en su domicilio posee distintas armas de fuego y sostuvo que esa circunstancia pudo haber influido en la denuncia.

"Nancy, cada persona que viene a mi casa, lo primero que ve son las armas. Hay en todos lados. Eso da perfectamente pie para inventar algo así", manifestó.

De esta manera, el actor insistió en su inocencia y cuestionó la interpretación de los hechos que dieron origen a la investigación judicial.

Maxi Ghione habló de su novia y reveló cómo atraviesan el escándalo

Más allá de las acusaciones judiciales, Maxi Ghione también se refirió a su situación sentimental y al impacto que tuvo la exposición mediática en su vida privada.

El artista confirmó que mantiene una relación amorosa, aunque prefirió no revelar la identidad de su pareja para evitar que quede involucrada públicamente en el conflicto.

"No voy a decir el nombre porque se cuida mucho por sus hijos y es muy reservada", explicó.

Además, contó que había mantenido una extensa conversación con ella y reconoció que el escándalo representa una situación difícil para ambos.

"Ayer hablé mucho con ella. Yo la entiendo, debe ser difícil caminar al lado mío en estos tiempos", expresó.

Sus declaraciones se conocieron después de que el actor publicara un video en el que había reconocido estar atravesando una de las semanas más complicadas de su vida y manifestara su preocupación por las consecuencias personales de lo ocurrido.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y Ghione permanece en libertad, luego de haber sido detenido a fines de septiembre y liberado el 2 de octubre.