Mica Viciconte apuntó contra Lizy Tagliani tras la polémica con Camila Homs

"Fue una situación que cuando salimos, los que estaban detrás de cámaras si la vieron. Yo escuché algunas cositas al comienzo pero el final no. Si escuché cuando dijo lo de 'botineras', que también me incluyó a mi. No estuvo bueno", admitió.

Luego, hizo análisis de lo que podría haber pasado y reconoció: "Si lo hubiese escuchado, con una mano en el corazón, hubiese frenado la situación porque me parece que no hay necesidad".

"Esta es una opinión mía, los pedidos de disculpas vos no podés mandar como si fuese un flete 'tomá mándale un mensaje'. Para mí las disculpas son, pedís un teléfono si no lo tenés, la llamás y se piden las disculpas como corresponde. Yo hubiese hecho eso y no que le reenvíen un mensaje", agregó.

Y cerró: "A veces con el humor se justifican cosas y no están buenas pero, para mí, las disculpas son personalmente, también para tener una devolución. Me parece que somos grandes y, si te mandaste un cagadón, hay que hacerse cargo".

Los hirientes comentarios de Lizy Tagliani a Cami Homs en el programa de Susana Giménez

En la noche del domingo, Susana Giménez se divirtió con el juego “Mi Pareja Puede”, pero todo terminó en polémica. Tres parejas famosas se enfrentaron en divertidos desafíos y por un gran premio. Los participantes en esta ocasión fueron: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Camila Homs con Sebastián Sosa.

A medida que avanzaba el juego, la pareja de la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata se convirtieron en los flamantes ganadores.

El premio fue de 5 millones de pesos, y un viaje de una semana a la Riviera Maya, México. Con un total de 74 puntos, superaron a Lizy y Sebastián, que alcanzaron 52, y a Mica y Fabián, que terminaron con 39 puntos.

Lizy Tagliani

Sin embargo, cuando todo parecía terminar en paz, Lizy Tagliani arrojó un picante comentario hacia la pareja ganadora, que no pasó desapercibido en las redes sociales y los usuarios se mostraron muy molestos por la actitud.

Resulta que cuando el juego termina, se la escucha decir a la humorista: "Qué suerte tiene esta cornuda". Lejos de terminar ahí, Lizy agregó: "Aguante Tini", haciendo referencia a la relación que mantuvo Rodrigo De Paul con la cantante, mientras todavía seguía en pareja con Camila.

Si bien todo se dio en chiste, al público no le gustó para nada este comentario de Tagliani y rápidamente salieron a repudiarlo en las redes: "Horrible lo de Lizy hacia Cami Homs. Innecesario", "Que falta de respeto y que feo los comentarios de Lizy a Cami porque ganó" y "Lo de Lizy Tagliani a Cami Homs no es gracioso", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.