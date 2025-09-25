Los Ángeles Azules, Luck Ra & Yami Safdie presentan nuevo tema y video "Si sabes contar"

“Si sabes contar” sale a la par de un video oficial que acompaña fielmente la letra de la canción, mientras retrata de manera magistral la frescura de Los Ángeles Azules; junto a Yami Safdie y a Luck Ra.

Luck Ra se encuentra posicionado como uno de los artistas más queridos, y como referente musical y sigue escalando a paso firme con cada uno de sus lanzamientos.

Mientras tanto continúa consolidando con fuerza su proyección global sumando grandes logros como su colaboración con Miranda! En la versión cuarteto de “Tu misterioso alguien”, que alcanzó el primer lugar del Billboard Argentina Hot 100 en su semana debut, así como con su impactante participación como coach en La Voz Argentina.

Así con los temas nuevos de su reciente álbum “Que sed” y muchas sorpresas más, se presentará el 4 de octubre por primera vez en el Estadio Vélez, marcando un momento crucial en su carrera que viene creciendo de manera descomunal.

Por su parte, Yami Safdie destaca en la escena musical, entre otras cosas, porque recientemente recibió su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Pop por el tema “Querida yo”; este hito se suma a su nominación en 2023 como Mejor Nuevo Artista en los TikTok Awards Night.

Esta colaboración llega en un gran momento para la agrupación, ya que seguirán llevando su música al mundo con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México; en la Ciudad de México estarán compartiendo con sus fanáticos el 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional.