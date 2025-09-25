A24.com

Los Ángeles Azules, Luck Ra & Yami Safdie presentan nuevo tema y video "Si sabes contar"

Los Ángeles Azules, fusionan su talento nada más ni nada menos que con dos de los artistas del momento, Luck Ra y Yami Safdie para presentar: “Si sabes contar”.

25 sept 2025, 08:00
Luego de sus imponentes presentaciones en Zaragoza, Madrid, Berlín y Londres, la banda de cumbia más importante del mundo, Los Ángeles Azules, fusionan su talento nada más ni nada menos que con dos de los artistas del momento, Luck Ra y Yami Safdie para presentar: “Si sabes contar”, una colaboración llena de ritmo que retrata el dolor del momento en el que se acaba un gran amor que no va a volver jamás.

“Si sabes contar”, reúne de manera extraordinaria el estilo magnífico de Los Ángeles Azules, agrupación que recientemente fue condecorada con el Premio Leyenda en los BYMA 2025 y que forma parte del Top 500 de los artistas más escuchados en Spotify, con la magia musical de Luck Ra y Yami Safdie, dos de los artistas argentinos más influyentes de la escena actual.

La letra de la canción habla contundentemente sobre el final de un amor: “Si sabes contar, ya no cuentes conmigo. Tú nunca me podrás olvidar, de una vez te lo digo. Si sabes contar, no cuentes con mis besos. Este amor para ti se acabó, no me hables de un regreso. Si sabes contar, no cuentes con mis manos, que esas no te vuelven a tocar, porque ya no te amo”.

En palabras de Yami Safdie: “Cuando arranqué mi carrera como cantante uno de mis sueños era hacer una colaboración con Los Ángeles Azules. ¡Hoy puedo poner otro check a mi lista de deseos! Sus letras siempre han sido una inspiración para mí y hacerlo con mi compatriota Luck Ra es un lujo. Ojalá disfruten esta canción tanto como nosotros disfrutamos al hacerla”.

“Si sabes contar” sale a la par de un video oficial que acompaña fielmente la letra de la canción, mientras retrata de manera magistral la frescura de Los Ángeles Azules; junto a Yami Safdie y a Luck Ra.

Luck Ra se encuentra posicionado como uno de los artistas más queridos, y como referente musical y sigue escalando a paso firme con cada uno de sus lanzamientos.

Mientras tanto continúa consolidando con fuerza su proyección global sumando grandes logros como su colaboración con Miranda! En la versión cuarteto de “Tu misterioso alguien”, que alcanzó el primer lugar del Billboard Argentina Hot 100 en su semana debut, así como con su impactante participación como coach en La Voz Argentina.

Así con los temas nuevos de su reciente álbum “Que sed” y muchas sorpresas más, se presentará el 4 de octubre por primera vez en el Estadio Vélez, marcando un momento crucial en su carrera que viene creciendo de manera descomunal.

Por su parte, Yami Safdie destaca en la escena musical, entre otras cosas, porque recientemente recibió su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Pop por el tema “Querida yo”; este hito se suma a su nominación en 2023 como Mejor Nuevo Artista en los TikTok Awards Night.

Esta colaboración llega en un gran momento para la agrupación, ya que seguirán llevando su música al mundo con presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Argentina y México; en la Ciudad de México estarán compartiendo con sus fanáticos el 10 y 11 de diciembre en el Auditorio Nacional.

