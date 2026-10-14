¿Nació el amor en MasterChef Celebrity? Lizy Tagliani reveló el romance entre dos participantes

"Ahí hay un coqueteo, es verdad que es una edad donde querés conocerte más para darle el título de romance, pero se gustan", aseguró la conductora, dejando abierta la posibilidad de que el vínculo avance.

Sebastián Presta habló de su relación con Edith Hermida y sorprendió con una confesión

Lejos de terminar con los rumores, Sebastián Presta reconoció que existe una química especial con Edith Hermida, aunque prefirió mostrarse cauteloso a la hora de definir qué sucede entre ellos.

"Los compañeros dicen que cada vez que te acercás a ella te caés los anteojos para hacerte el lindo", le recriminó Pía Shaw, mientras el actor intentaba defenderse de las observaciones de sus compañeros.

Entre risas, Presta reconoció que no podía negar por completo los nervios que le genera la situación. "No me di cuenta de ese detalle, puede ser", admitió, antes de agregar: "Y ella se pone nerviosa".

La conversación continuó cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar un paso más y avanzar en una relación fuera del programa.

"Sí hay onda, yo soy la más brava y siempre jodo con que se quedan todos afuera de MasterChef. Y el otro día dije 'se va Seba' y ella dijo 'no digas así'. Lo defendió", contó Lizy Tagliani sobre la reacción de Hermida.

Pero la revelación más llamativa llegó cuando Presta confirmó que estaría dispuesto a invitar a salir a su compañera.

"Claro que la invitaría a salir a Edith. Yo no sé si ella quiere estar conmigo. El viernes salimos y viene Edith", expresó el humorista.

De esta manera, Edith Hermida y Sebastián Presta quedaron en el centro de los rumores de romance de MasterChef Celebrity. Aunque ninguno confirmó una relación sentimental, las declaraciones de Lizy Tagliani y la complicidad que mantienen durante las grabaciones despertaron las sospechas de que podría estar naciendo una nueva pareja en el mundo del espectáculo.