Nadia Zyncenko, angustiada por su familiares ucranianos: "No me pude comunicar con la hija..."

Y continuó: "Las imágenes que veo, lo que me están dando es mucha angustia, incertidumbre, sé que la están pasando mal, que es una pena, que ni los rusos ni los ucranianos, hablo del pueblo, merece esto, no sé por qué las autoridades tomaron esta decisión, como no lo sé no puedo opinar, pero realmente han pasado tantos que no comprendo, sencillamente no lo comprendo".

Consultada por dónde vive la hija de su prima, sostuvo: "Está muy cerca de Kiev. Ella se comunicaba conmigo por las redes sociales. Publicaba cositas. Yo sabía que estaban bien, ella, sus dos hijos, su papá y su marido. Hace una semana que no publica nada, no sé qué pasa, no me puedo comunicar. Lo que sí sé es cómo es una guerra. Me lo contaron mis papás. Yo sé que esto es una guerra y esto me da un alto grado de angustia. Cuando nos enteramos con mi marido que estábamos viendo televisión hasta tarde, cuando salió una red internacional que estaban atacando, ya no pude dormir bien y a partir de ahí no duermo tranquila. Esto es muy fuerte. Nosotros acá en este maravilloso país tuvimos lo de Malvinas, pero esta gente, los míos, los que vinieron antes que yo, mis abuelos, mis padres, mis tíos, toda esta gente pasó Napoleón, los alemanes, Stalin, pasaron tantas cosas y no termina nunca de pasar este dolor".

Nadia es hija de Vladímir Zyncenko, un ex soldado ucraniano que participó en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra sus padres se conocieron en Roma y se fueron a vivir a Bagnoli donde nació ella.

"¡Ayudanos a entender a la persona ucraniana, es una hormiga peleando contra un león!", reflexionó Soledad Larghi. "Lo que ocurre con el pueblo eslavos, no solo los ucranianos, los eslavos, como han vivido esta situación que recién hablábamos, es un pueblo que ama mucho su patria, por la que entrega su sangre, su sangre es vida, la madre patria, la tienen tan internalizada que es la madre. Pero los rusos igual. Habrá quienes pudieron irse antes por su situación particular, y habrá quienes se habrán podido ir más tarde, de una manera más difícil pero hay mucho que se quedaron en su casa porque es su casa, el eslavo se queda a defender su casa", respondió.

El conflicto entre Rusia y Ucrania puso en jaque a la economía mundial: ¿cómo se ven afectadas las relaciones comerciales de Argentina?

El mundo sigue en vilo por la guerra entre Rusia y Ucrania, y los mercados fluctúan al ritmo de la incertidumbre. En este contexto, Argentina se verá beneficiada por la suba en los commodities agrícolas -como la soja-, pero gravemente perjudicada por el incremento en los precios del petróleo.

El país debe estar atento a las relaciones comerciales. Con Rusia y algunos países occidentales, Argentina mantiene una vínculo de socios, aunque no atraen los principales ingresos en divisas, mientras que con Ucrania prácticamente no hay relación.

¿Qué importancia tienen las relaciones comerciales de Argentina con Ucrania y con Rusia?

Marcelo Elizondo, especialista en Comercio Exterior, dialogó con A24.com y dio un panorama de dónde está parada Argentina en medio de este conflicto bélico.

"Con Ucrania la relación comercial es muy baja. El vínculo es mínimo y con operaciones esporádicas porque ellos exportan lo mismo que Argentina. Es decir, vendemos a mercados terceros pero no entre nosotros", detalló.

Por otra vía va el vínculo con el país liderado por Vladimir Putin, tanto en lo comercial como en lo político. "Argentina le exporta en promedio 800 millones de dólares al año. Hubo algún momento en el que llegamos a los mil millones. Básicamente le exportamos bienes de origen agropecuario como carne, lácteos, pescado, maní ", indicó el experto a este medio.

En este sentido, explicó que Rusia no es uno de los socios comerciales más grandes, sino uno de categoría intermedia. La razón es que exporta un decimo de lo que Argentina le vende a China. Para tomar dimensión, a Brasil se le vende más de 11 mil millones de divisas y a China más de 8 mi millones de dólares.

Como contrapartida, el país le importa a Putin unos 700 millones de divisas en minerales e insumos para la producción. Y un hito no menor fue la compra de las vacunas Sputnik.

"En lo comercial no nos afectan tanto, sino más bien por otras vías como el incremento de los commodities en el mundo, las turbulencias financieras en las cotizaciones cambiarias del mundo", señaló Elizondo.