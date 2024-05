Nancy Pazos aclaró por qué falto al programa de Georgina Barbarossa y apuntó contra Ángel de Brito: "Parece un..."

"Ella (Pazos) se cree superior a todos, se puteó con todos, se calentó y se fue. Dijo que le daba dolores de cabeza, abandonó", indicó Yanina Latorre.

Y puntualizó: "Salió de la reunión y los empezó a quemar a todos con el teléfono, a amenazar. Te la resumo, decidió por unos días, hasta que se le pase la bronca, no ir a trabajar. Todos los compañeros están diciendo: ‘me voy a enojar yo todos los días por algo y me tomo unos cuantos días’".

"También hay muchas quejas de maquillaje y vestuario porque llega muy justa de la radio y las trata muy mal a las chicas en el momento", agregó la panelista.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien aclaró que el motivo de su ausencia al programa de Georgina Barbarossa se debió a un pedido especial que hizo ella misma a la producción por dos motivos.

Uno de ellos fue una exposición como oradora en una jornada de debate de la Ley Bases en las comisiones del Senado por parte de Periodistas Argentinas y además para poder estar presente en una entrega académica de su hijo Tonio.

"Me pedí unos días por eso(el mencionado evento) y porque le daban un premio académico a mi hijo Tonio y quería ir a verlo", comentó la periodista.

"No tuve ninguna reunión con la producción del programa. La última fue la que filtraron mis compañeros con una versión maniquea y sesgada. Estábamos todos", aclaró sobre las versiones de cortocircuitos internos en el ciclo mañanero de Telefe.

Y lanzó picante ante las versiones que circulan de supuestas diferencias con sus compañeros de trabajo: "Voy a pedir aumento de sueldo por trabajo insalubre (se ríe). Hacen una reunión para felicitarnos y la transforman por inseguridad e ignorancia en una reunión de terapia de grupo. Nos piden discreción y salen a contar versiones equívocas y maniqueas".

"Yo ya no tengo edad para protagonizar una de Pelito. Que se calmen los de adentro y disfruten que somos un éxito. Después de las mañanas de Guinzburg (Jorge) el programa de Georgina(Barbarossa) es lo único que puso la tele matutina en este nivel de audiencia. Eso es lo único importante. Y que los de afuera dejen de envidiar el éxito que somos y suelten", continuó Nancy Pazos.

Y cerró con un mensaje directo al conductor de LAM, América Tv: "Ángel de Brito parece un despechado. Soltá Angelito, ya fue. Lo tuyo en Telefe no pudo ser pero no es mi culpa. ¿O necesitas hablar todo el tiempo de mí porque te doy rating?".

Nancy Pazos habló de la interna con Analía Franchín y reveló el sorprendente gesto que tuvo con ella: "No la careteo"

Fernanda Iglesias comentó en el ciclo LAM, América Tv, que las panelistas de A la Barbarossa, Analía Franchín y Nancy Pazos llegaban tarde al programa.

En este sentido, la panelista leyó, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, un mensaje que le mandó la propia Nancy Pazos: "Yo llego última porque siempre hice radio hasta las 9. Y los que cambiaron el horario son ellos. Antes tenía un hueco de dos horas y media. Analía viene desde su casa. Llega tarde porque no quieren que la maquillen en el canal. Y la maquilla y peina una mamá del colegio en su propia casa".

"¿Una mamá del colegio?", preguntó De Brito. "Bueno, será maquilladora y peinadora", propuso Matilda Blanco. "La peina Gaby, nuestra peluquera. Es una mitómana", dijo Yanina Latorre sobre Pazos.

Y allí Iglesias completó: "Siente que la tiene larga (por Franchín), porque su marido pone en Telefe más plata en publicidad que la que ella se lleva por mes".

Ahí, Ángel de Brito reveló por qué ellas se llevan mal: "Se aman desde LAM. Ahí empezó todo el odio. Cuando estaban juntas acá. Porque un día Analía le tiró que andaba con (Carlos) Menem a Nancy. Medio que se pudrió. Y Nancy le contestó, después ahí se armó todo".

Franchín, por su parte, le respondió a Iglesias y Pazos en una nota con el cronista Alejandro Castelo. "Qué loco, porque vi todas las tandas y no está la empresa de mi marido. Hay gente obsesionada. ¿Tanto tiempo tienen de ver a qué hora llego, no llego, a qué hora voy, a qué hora vengo, por lo menos si falto, aviso", respondió segura.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien se mostró sorprendida por el mensaje que leyó Fernanda Iglesias al aire: "Primera noticia que tengo. No veo LAM", indicó.

Y aclaró al respecto de la polémica por la hora de la llegada al estudio: "Yo no hablé con Fer. Yo sólo le recordé el porqué yo llego sobre la hora, y es que conduzco la mañana de Mega y tengo que llegar al estudio estacionar maquillarme peinarme y no me dan los tiempos. Cualquier cosa que se interponga o un semáforo de más ya llego demasiado sobre la hora".

"Cuando Telefe me contrató el horario era que las 11.30. Después cambiaron la conductora y el horario. Llegó Georgina y eso pasó. Lo arreglé con el canal", continuó la periodista.

Y en cuanto a su relación laboral diaria con Analía Franchín, Nancy Pazos dejó en claro: "Nos llevamos bien. Somos distintas y pensamos distinto. Pero hace rato que las discusiones son las que ustedes ven".

"Yo la invité a mi cumple. Y ella no pudo venir porque tenía el cumple de un amigo. Pero no la habría invitado si estuviera todo mal. Porque no es mi estilo", reveló sobre el gesto que tuvo con su compañera para su festejo de cumpleaños, que fue a fines de abril.