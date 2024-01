Paula Chaves reveló detalles inesperados del enojo de Sabrina Rojas con Luciano Castro

Fue allí cuando Paula admitió el furioso enojo de Sabrina Rojas con Luciano Castro al no participar del festejo de Fausto, a través del picante posteo en el que le pidió más cerebro y menos gimnasio, parafraseando la Session #53 de Shakira y Bizarrap.

Paula Chaves - Sabrina Rojas estaba áspera con Luciano Castro - captura Socios del espectáculo.jpg

Hablando precisamente de la amistad que la une a Rojas, Paula fue consultada por el enojo de Sabrina con Luciano y admitió que “estaba un poco áspera Sabri”, mientras Rodrigo Lussich echó leña al fuego acotando que el actor “Le sopló la torta al nene y se fue con los amigos a hacer surf”.

Fue allí cuando la mujer de Pedro Alfonso confió, en relación a Sabrina y Luciano, que “no es fácil estar separados y hacer temporada cada uno en una plaza distinta. Ella se fue de acá de Carlos Paz a las cinco de la mañana, hizo escala en Buenos aires, se fue a Mar del Plata. Ella hizo una removida para llevar a los chicos allá a Mar del Plata”.

Por último, tomó partido por su amiga asegurando entender que son habituales las discusiones de pareja sobre la crianza de los hijos, cuánto más si están separados.

Embed

Sabrina Rojas ubicó a Flor Vigna tras defender a Luciano Castro: "No tiene vínculo con..."

Sabrina Rojas dio una nota con Intrusos, América Tv, donde le respondió fuerte a Flor Vigna por defender a Luciano Castro en su rol de padre.

"Él lo da todo por sus hijos, se desvive por ellos. Siento que fue un poquito injusto todo", dijo la novia del actor por los posteos de Rojas criticando al padre de sus hijos.

Ante esto, Sabrina Rojas comentó contundente: "Dios, ¿Qué te puede decir? No tiene vínculo con mis hijos así que no creo que esté muy al tanto como es Luciano como papá. Ella hace meses que no ve a mis hijos, no sabe ese costado de papá de Luciano".

sabrina rojas flor vigna.jpg

"Está de novia con la versión de Luciano de novio, cuando estás en esa versión, la vida es re linda. La vida es mucho más profunda que sólo la versión novio, la vida en pareja es otra", afirmó la actriz.

"Luciano es un buen papá, que se equivoca mucho, pero nunca dije que es un mal padre", remarcó Sabrina. Y añadió: "Por algo será que no quiere hablar. Yo lo miro y sé lo que piensa".

Y en cuanto las palabras de Flor Vigna, Sabrina Rojas sentenció: "Me sorprende que hable cómo es papá porque cuando no sabés cómo es con sus hijos no tenés mucho para opinar. La recibí en mi casa con cariño y ella es muy amorosa cuando los ve a mis hijos pero de repente ese vínculo se perdió. Hay mil maneras de estar presente si estas ocupada".