Preocupante versión sobre la salud de Antonio Gasalla: la palabra de Marcelo Polino

"Urgente. Antonio Gasalla se encuentra internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía en el Sanatorio Otamendi. Fue ingresado en el día martes 22/10", indicó el comunicador.

La información rápidamente tuvo mucha repercusión en los medios y encendió las alarmas en toda la gente y seguidores del popular artista.

Lo cierto es que ante este panorama, Marcelo Polino, gran amigo de Antonio Gasalla, se volcó a su cuenta en X para desmentir rotundamente cualquier tipo de complicación en la salud del actor.

"Quiero contarles que la información publicada sobre mi amigo Antonio Gasalla es falsa. No está en terapia ni internado. Gracias por el interés y cariño", precisó Polino, remarcando que su amigo no está ni internado ni en terapia.

marcelo polino desmiente internacion de antonio gasalla.jpg

El pedido de disculpas del periodista que dio la información de la internación de urgencia de Antonio Gasalla

Guillermo Barrios explicó que tenía la información chequeada de la supuesta internación de Antonio Gasalla por un cuadro de neumonía con dos fuentes distintas pero al rato asumió su equivocación y pidió las disculpas del caso desde su cuenta en la red social X.

"En el hipotético caso que me haya comido una FAKE NEWS lo admitiré y pediré disculpas necesarias y pertinentes. No me gusta hacer show ni menos con la salud ajena luego de haber estado yo mismo en coma el año pasado. Daño no me gusta hacer gratuitamente y menos luego de haber estado en coma el año pasado", dijo primero desde su cuenta en la red social X.

Y luego reconoció: "Me limité a dar una información…. informar… Es una situación desesperante el no saber cómo pedir disculpas no solamente a su mejor amigo y colega sino a su familia y allegados. Por supuesto a quienes leen en esta y otras redes y a los colegas quienes también levantaron el texto confiando como lo hice yo. Con @MarceloPolino -en todos los idiomas y desde lo más profundo de mi ser: perdón y mil disculpas!".

"Y sé que Antonio Gasalla no me lee pero de alma a alma espero sepa que no hubo intención de dolo alguno ni maldad de mi parte. La admiración hacia su figura es enorme. Cierro nuevamente pidiendo disculpas a todos y que tengan buenas noches", finalizó.