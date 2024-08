Qué dijo Floppy Tesouro de su encuentro nocturno con Mauro Icardi en medio de la crisis con Wanda Nara

“No pasó nada. No soy una negadora, sino se los digo”, aseguró la modelo con absoluta sinceridad. Al tiempo que detalló: “Fui una noche a Tequila, él estaba en la mesa de al lado, sacó una foto general con su grupo de amigos y mis amigas. Él estaba en una separación de Wanda y me arrobó”.

Asimismo, Floppy explicó por que no compartió la foto: “Soy mujer, mamá y entiendo que a veces uno puede tener una pelea y qué mejor que meterse con una colega que está sola”. Además, remarcó que ha ido a la casa de Wanda, a los cumpleaños de sus hijos.

"Lo conocía y lo saludé cordial”, agregó sincera y concluyó dejando en claro que “habiendo tantos hombres en el mundo, y buscando una relación seria como la que tengo con Salvador, no me iba a meter con alguien que era una situación engorrosa. Innecesario. A mi los bolonquis no me gusta”.

Floppy Tesouro reveló cómo conoció a su actual novio y habló de flechazo mutuo

Claro que además Floppy Tesouro habló feliz de actual noviazgo con el empresario Salvador Becciu, con quien comenzó la relación en secreto pero hoy en día ya son una pareja consolidada.

“Lo conocí en un evento solidario al que me invitaron Pampita y Roberto García Moritán y donde compartí con otras colegas y amigas”, confió Tesouro.

Al tiempo que detalló: “Yo estaba en el escenario cuando un amigo me dice, de la nada: ‘Hay un chico para vos que es una bomba. Está en la mesa del fondo y te va a encantar’. Mi amigo nada más lo había fichado, porque no lo conocía. Se ve que lo venía mirando mientras yo estaba trabajando”.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu.jpg

Asimismo, sobre quién dio el primer paso, Floppy admitió que fue él. “Yo soy una dama. Esperé a que él me viniera a encarar... Yo esperé, pero él no venía porque pensaba que mi amigo era mi pareja”.

Y concluyó revelando: “En un momento dado, mi amigo tuvo la idea de ponernos a bailar Cruzamos algunas miradas y ahí me di cuenta de que era algo recíproco. Salvador se dio cuenta que no tenía pareja y ahí sí nos pusimos a charlar”.