Revelan el macabro plan de Mauro Icardi para alejar a Wanda Nara de L-Gante

Cabe destacar que Wanda ya había compartido algunos momentos de la intimidad con su nuevo amor, tras mostrar en Instagram una tierna selfie junto a L-Gante y su hija Jamaica.

Y dicho posteo generó la furia e indignación de Tamara Baez, la madre de la menor y ex del cantante. “Ella me da asco y de él no me sorprende nada”, dijo la creadora de contenido.

En medio de este nuevo escándalo, Pochi de Gossipeame contó también qué planea hacer Mauro Icardi para reconquistar a Wanda Nara y poder alejarla de L-Gante.

L-GANTE

Qué hará Mauro Icardi para volver con Wanda Nara y alejarla de L-Gante

A través de las historias de la cuenta de la panelista escribió tras la confirmación de los mediáticos. “El sábado tiré la primicia”, comenzó diciendo Pochi tras haber compartido las primeras imágenes de la salida bolichera de la flamante pareja.

Y reveló: “Mauro quiere subirla a un avión y llevarla a Turquía, pero para mí esta vuelta no la veo posible. La banco mil. Hay que jugársela, salga como salga, sostener algo por la familia no va”.

Si bien hasta el momento la animadora no brindó más detalles sobre cómo quedará su relación con Mauro tras los escándalos que vivió en el Wandagate y sus “crisis”, el vínculo con L-Gante parecería avanzar con todo.