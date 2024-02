Rosina avanzó con todo por Joel y Lucía escuchó la frase más dolorosa en Gran Hermano

Embed

“¿Cómo sabías que Joel es el que me parece el más lindo de la casa?”, le consultó Rosina a Zoe, a lo que su amiga dejó en claro que se había dado cuenta de esto.

“Rosi, hasta un nene de tres años se da cuenta", le marcó Zoe. A lo que la uruguaya reaccionó: "¡Hay nena, para!". "¿Cómo no lo voy a saber? Es obvio”, le contestó la rubia mientras las dos no paraban de reírse cómplices.

"Me está mirando la cámara, no puedo creer lo que acabas de decir", cerró Rosina Beltrán al confirmar la atracción que siente por Joel, palabras que seguramente pondrán muy triste a Lucía.

La mamá de Rosina de Gran Hermano se disculpó con Lucia tras su fuerte mensaje en las redes

En las últimas horas la mamá de Rosina Beltrán, Fabiana, sorprendió en las redes con un furioso comentario tras las declaraciones de amor de Lucía Maidana a su hija.

Sin embargo, al ver la viralización y repercusión que sus palabras generaron, la mujer uruguaya decidió comunicarse con la ex participante de Gran Hermano para expresar sus disculpas y aclarar algunas cuestiones.

Todo sucedió en el streaming de All Access, Telefe, donde la joven salteña estaba como invitada y de esta forma Fabiana aprovechó para comunicarse telefónicamente.

"Yo a Lu la vi en el estudio y le di un abrazo, ella sabe el abrazo que le di, vino corriendo, estábamos las dos juntas y vos sabes bien que yo te deseo lo mejor", comenzó diciendo la madre de la participante.

Mientras Lucia asentía con un sonrisa, ella continuó: "Rosina está adentro, no sabe lo que está afuera, lo mismo que te paso cuando vos estabas adentro. Cuando salga hablarán, yo lo que no quiero como madre, es que vos estés mal".

"Quiero que estés bien, porque vi los videos, y yo no soy una persona que estoy en los medios. Estuve con todos ustedes en el canal y los abracé, no tengo nada para decir de ustedes", agregó.

“A mi el mensaje de ayer me preocupo mucho porque dije uy no yo la quiero mucho a la mamá de Rosi, es un amor. Y entonces no hablé mal de nadie y te quiero un montón", admitió Lucia e inmediatamente ambas aseguraron que todo estaba e incluso acordaron verse cuando Fabiana viaje nuevamente.