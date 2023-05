Sabrina Rojas enfrentó la posibilidad de una reconciliación con el Tucu López: "Hizo mucho daño, hoy..."

sabrina rojas tucu lopez 5.jpg

Ya de regreso de sus días de relax en las playas de Puerto Rico, Sabrina fue consultada por los medios sobre una posible reconciliación con el Tucu y fue implacable con su respuesta.

“No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”, contestó certera la ex de Luciano Castro.

Cabe recordar que tras estallar el escándalo de la supuesta infidelidad de él, ambos dejaron de seguirse en Instagram.

Sin embargo, en los últimos días volvieron a seguirse en la red social, lo que había especulado con una posible reconciliación a futuro. Luego Sabrina Rojas fue categórica y descartó esa chance.

image.png

La triste foto que compartió El Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas

A poco de conocerse el fin de la relación con Sabrina Rojas, El Tucu López compartió en su cuenta de Instagram, una foto melancólica, que -al parecer- describe cómo está su presente.

En la imagen se observa el perro del locutor en el piso, un tanto cabizbajo. “Tamo en esa amigo...”, escribió en el posteo y sumó el emoji de un corazón.

En una entrevista con Intrusos, El Tucu dejó abierta la puerta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sostuvo.