Se filtró el verdadero motivo de la separación de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Al tiempo que la periodista del ciclo que conduce Flor de la V se refirió a la aparición de una tercera en discordia: “Esta chica le habría mandando un video, y había hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis”.

Cabe recordar que la pareja había blanqueado su romance a fines de diciembre pasado. El exfutbolista lo había hecho con una tierna foto en sus redes sociales en la que había agregado sobre la imagen la canción Para siempre de los Ratones paranoicos.

Daniel Osvaldo confirmó su separación de Daniela Ballester

El exfutbolista Daniel Osvaldo confirmó este martes su separación de la periodista Daniela Ballester. Desde que Osvaldo borró las fotos con la conductora de C5N en sus redes sociales se especuló con una fuerte crisis de pareja.

Ahora, el ex de Jimena Barón usó su cuenta de Instagram para anunciar su ruptura. "Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado", escribió el cantante.

Una hora antes, Osvaldo había compartido en sus historias de una imagen de la película El gran Lebowski con una leyenda en inglés: "You can't be worried about that shit. Life goes on, man" ("No podés estar preocupado por esa mier... La vida sigue").