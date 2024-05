Tomás Holder anunció su compromiso con su novia Milagros Lambardi: "Lo nuestro es para siempre"

“Y hoy decidí darte mi anillo de promesa”, escribió Holder y agregó junto a un emoji de corazón: “Lo nuestro es para siempre. Primer pasito de muchos. Te amo mi vida”.

tomas holder_compromiso.jpg

Días atrás, la pareja había subido una publicación en la que mostraron sus tatuajes. En el brazo de Holder se puede leer "Mili" junto a un corazón, y en el de ella, "Tomi".

“Y hoy 3 de mayo decidimos que nuestros nombres lo llevaríamos en la piel del otro… miles de emociones y sentimientos encontrados al verte acostada en esa camilla a punto de tatuarte mi nombre”, había expresado en el posteo.

Tatuajes_holder y novia.jpg

La furia de Tomás Holder tras recibir una invitación para ir a un programa a hablar de Gran Hermano

Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano, se mostró indignado en un video en sus historias en Instagram luego de recibir una invitación para participar de programa de TV, donde iban a debatir sobre lo que sucede en el reality de Telefe.

“No me inviten a los programas para hablar de GH. Es como, ¡fuck! No quiero hablar de esa fucking mierda”, expresó, furioso, en la grabación, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Tomás Holder indicó que le gustaría que lo llamen para hablar de temas que hoy lo tienen abocado. “Para concientizar a los demás sobre lo que hay que hacer, para hablar sobre salud mental, sobre cómo se emprende, sobre cómo generar dinero, o buenos hábitos, o de cómo generar un buen físico”, sostuvo.

Pese a su enérgico descargo, en un apartado de la publicación, el ex Gran Hermano terminó dando un veredicto sobre la actual edición del popular formato. "Aguante Furia!", remató, dejando en claro que banca a Juliana.