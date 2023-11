Violeta Urtizberea sufrió un preocupante accidente en la calle: "Volví a nacer"

Al salir sana y salva, Violeta definió el momento con una profunda y concreta reflexión. “¿Podríamos decir que volví a nacer?”, se preguntó. Minutos más tarde, adjuntó pruebas de lo sucedido y mostró una mancha roja que le quedó en el hombro de su camisa. “Mancha de sangre”, explicó.

Por último, a raíz del consejo de una seguidora que se mostró indignada con la situación, contó que hizo la denuncia correspondiente y que pusieron conos debajo del balcón que causó el accidente.

Violeta Urtizberea accidente en la calle

La salvaje anécdota de Violeta Urtizberea con un mono: "Tuve que ir al hospital..."

La actriz Violeta Urtizberea estuvo en Noche al Dente (América TV) y rememoró una salvaje anécdota de cuando protagonizó la tira Enseñame a vivir (El Trece), en 2009, en la que encarnaba a una chica que vivía en la selva y había sido criada por un mono.

"Yo hacía de una chica que era criada por los monos, tuve que generar una relación con un gorila. Lo tuve que ir conocer a Junín, porque vivía en Junín, y teníamos que generar un vínculo", empezó la actriz.

"Mi personaje era bichero, porque se había criado con un mono. Con el gorila todo bien. La cosa es que me ponen un monito chiquitito, era el que tenía Raúl Portal. Yo tenía que decir algo como 'qué hermoso' o 'estoy contenta'. Y en eso el mono me muerde la cara", contó.

"Primero me reí y después lloré. Es que me daba vergüenza llorar, pero me asusté. Fue una mordida filosa", sostuvo Violeta. "¿Te diste la antitetánica?", le preguntó Fer Dente.

"Tuve que ir al hospital a darme la antitetánica. Aparte decir qué pasó. 'Me mordió un mono', decir 'me mordió un mono la cara'. Qué estaba haciendo", relató entre risas. "Al otro día había que seguir con la escena y yo obviamente no lo agarré al mono", cerró.