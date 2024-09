Wanda Nara dio detalles inesperados sobre el polémico peinado de Susana en su debut: "Existe el espejo"

Romano fue aún más contundente y calificó el peinado como “un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto”. “No me gustó nada, ha sufrido mucho”, sentenció el peluquero, quien estuvo a cargo del icónico look de Susana durante años.

Y ahora la que habló y dio detalles inesperados fue Wanda Nara. La nueva conductora de Bake Off Argentina que arranca el próximo lunes a las 22hs por Telefe con su versión de famosos, dijo a PrimiciasYa: “A veces pagan el plato roto los peinadores, si a mí me peinan y yo un minuto antes digo ‘pero no, a mí me gusta más así porque lo vi en un desfile’, que creo que fue algo así que pasó, después somos nosotras las que decidimos, existe el espejo”.

“¿Pero se lo recomendaste vos?”, se le consultó y la conductora explicó: “Yo tengo a mi peinador hace un montón y nos lo prestamos porque ella está mucho tiempo grabando, de hecho hoy tenía que hacer unas cositas y mi peinador fue, volvió”.

“Él es alguien que no está acostumbrado y justo el día que salió todo eso había fallecido su padre, escuchar todo ese golpe de la prensa cuando no sos conocido es muy fuerte”, dijo sobre el estilista que la peina tanto a ella como a Susana.

Susana Giménez regresó a la televisión el domingo después de varios años y en medio de una gran expectativa. Miguel Romano, ex estilista de la conductora, no anduvo con vueltas al analizar su peinado y fue muy crítico con su look.

"Me quitó el sueño cuando la vi. No sé quién le puso esas extensiones. Para colocar unas buenas extensiones como yo le colocaba tenés que fijarte primero qué pelo tiene. Hay que buscar la misma textura y grosor de pelo", tiró el conocido peluquero en charla con el programa Intrusos, América TV.

"A Susana cuando yo le colocaba le buscaba pelo, tiene que ser exactamente igual. No saben un cara.. del pelo de Susana", añadió el coiffeur. Y continuó sobre el vínculo que se cortó con la animadora: "Estoy esperando que me llame, me habrán dado vacaciones. Así sale, que la vi ayer y se me caían las lágrimas".

"Siempre marqué tendencia, la cambiaría totalmente, ella es muy hermosa de cara", sacó chapa Miguel Romano. Y explicó: "Son muchos años que la conozco a Susana, tenemos algo en común. No estoy enojado, estoy dolorido, hay gente que piensa que la sigo peinando".

Y también cuestionó el look de María Becerra: "Llamó la atención el pelo, el reportaje fue medio cho.. A María Becerra también le daría un hachazo en la cabeza. Una actriz o cantante juega mucho con el pelo".

"Me llamaban y mandaban mensajes diciendo: Miguel, qué le pusiste. Yo nada. Susana fue estrella con el pelo y tiene que seguir. El pelo dio más que hablar que el reportaje a los jugadores", indicó al borde de las lágrimas Miguel Romano, quien sobre el final recordó la pérdida hace tres meses de su gran compañera de vida, Mercedes López Paredes.