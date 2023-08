Zaira Nara confirmó la peor noticia sobre Paula Chaves tras separarse de Facundo Pieres

Claro que, políticamente correcta, la menor de las Nara también se mostró respetuosa de la gente que transita “un momento de su vida en el que no se siente que está a la par de la mía”. “Ojalá que pueda cambiar eso con el tiempo, pero a mí no me importa en qué situación estén mis amigas”, agregó.

Zaira Nara - fin de la amistad con PAula Chaves por un polista - captura LAM.jpg

Asimismo, remarcó: “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”.

En tanto, por primera vez Zaira despejó dudas y aseguró que en su momento Paula Chaves fue consultada sobre la chance de comenzar una relación con Facunco Pieres y que fue su amiga quien le dio el visto bueno. “Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella”, declaró firme.

Y como para terminar de una vez con especulaciones y comentarios, la hermana de Wanda Nara remarcó tajante: “Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”.

Paula Chaves confirmó su distancia con Zaira Nara y fue categórica: "No..."

Se sabe que desde hace un tiempo la relación de amistad de años entre Paula Chaves y Zaira Nara estaba en un impasse pese al vinculo familiar que las une.

La hermana de Wanda es madrina de Filipa, la hija menor de Paula y Pedro Alfonso. Sin embargo desde hace un tiempo importante se quebró el vínculo entre ambas desde que Zaira tuvo un romance con el polista Facundo Pieres, quien fue novio de Paula hace muchos años.

Lo cierto es que recientemente, al abrir las preguntas de sus seguidores en Instagram, Paula Chaves fue terminante al hablar de su relación actual con Zaira Nara y la relación parece no tener retorno.

paula chaves zaira nara.jpg

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le consultó un seguidor a la modelo y conductora, quien fue terminante en su respuesta.

“La vida misma... Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona...”, señaló la también madre de Olivia y Baltazar.

En tanto, remarcó tajante: "Está todo bien. Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía!". Y definió además entre otras preguntas su presente con Pedro como "mejor que nunca" con una foto juntos.