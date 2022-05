Antonio Laje cuestionó el lenguaje inclusivo: "Populismo barato, berreta e inútil"

Además, precisaron que “el lenguaje inclusivo y no sexista refiere a construcciones lingüísticas y términos expresados de modo oral, escrito y/o visual que abonan al reconocimiento de mujeres y LGBTI+ y que no perpetúan estereotipos de género, corporales y sexuales".

La contundente opinión de Antonio Laje sobre el lenguaje inclusivo en documentos oficiales

En este contexto, Antonio Laje cuestionó con dureza este anuncio del Gobierno y remarcó: "La educación de la Argentina está en uno de sus peores momentos y milagrosamente la Universidad en la Argentina sigue siendo de las más prestigiosas del mundo".

"En materia educativa, en primaria y secundaria, viene en una pendiente bastante pronunciada y uno de los últimos informes que dio Argentinos por la educación contaba que solamente en tiempo y forma tan solo el 16 por ciento terminaba el secundario con los contenidos que corresponde. Es decir que de 100 alumnos solo 16 terminan en tiempo y forma el secundario", sostuvo el conductor de Buenos días América.

"Hay cifras de todo para ver la radiografía de la Argentina. ¿Para qué les cuento esto? Entonces, si la prioridad de un Gobierno es que sus documentos oficiales vayan en lenguaje inclusivo, es de un populismo barato, berreta y muy inútil. Y en segundo lugar es un idioma que no existe. La única solución para incluir no es cambiar una O o una A por una E, como creen en el gobierno, la única forma de inclusión es que la gente estudie y se prepare", remarcó Antonio Laje, quien hace unos días se refirió a la fuerte interna dentro del Gobierno.

E insistió: "Que tenga acceso a la medicina, cloacas, gas natural, agua corriente. La inclusión es tener la posibilidad de prepararte, acceder a un trabajo mejor, progresar, que tus hijos estén mejor que vos y no peor. Es una estupidez lo del lenguaje inclusivo. Esto no incluye a nadie. Es una moda cada vez más pequeña en el mundo y que no sirve para nada y no incluye a nadie".

"Lo único que incluye es la educación. Si queremos incluir déjense de la estupidez de la E o X y pónganse a trabajar en lo que corresponde, que es educación. La única inclusión posible es educación, las palabras tienen femenino, masculino y es lo que hay, les guste o no les guste. Lo otro es un invento que sirve para hacer populismo barato y no sirve para nada", puntualizó.

"Seguimos teniendo 40 por ciento de pobres con la E, con la O o con la A. Alguna vez empecemos a hacer las cosas como corresponde: basta de populismo barato, termina siendo una burla en un país con las carencias que tiene la argentina estar preocupados en poner gente a redactar documentos públicos en lenguaje inclusivo. Estamos hartos de burlas", cerró el periodista.