Así fue el debut de Virginia Gallardo en Sex: el video 

Virginia presenció el show en varias oportunidades y formatos y no dudó en sumarse al espectáculo éxito desde 2019.

Con muchas expectativas la nueva incorporación de Muscari se suma a la troupe de talentos liderada en Buenos Aires por los reconocidos actores Diego Ramos y Romina Richi.

Las entradas se encuentran en venta en Alternativa Teatral y son solo para mayores de 18 años.

El sabio consejo de Virginia Gallardo a Laurita Fernández tras confirmarse su separación de Cabré

Tras confirmar la propia Laurita Fernández su nueva ¿y definitiva? separación de Nicolás Cabré, su amiga Virginia Gallardo le envió un sano y sabio consejo a la hora de decidir sus relaciones amorosas. Sucede que desde el programa de espectáculos Intrusos supieron leer entrelíneas las actitudes de la bailarina en las últimas semanas, donde por ejempló se mostró públicamente con Fede Bal, otro de sus ex.

Por eso, a la hora de hablar de la situación sentimental la actriz y bailarina unos cuantos días antes de que Laurita Fernández blanquease su soltería, desde el programa de América prefirieron manejar la información con cuidado por una cuestión de respeto hacia los protagonistas. Pero una vez confirmada la ruptura, fue la intrusa Virginia Gallardo quien se refirió al tema.

"Más allá de la vida personal de ellos, porque a él no lo conozco, y no quiero tomar partido por nadie, pero a ella sí y la quiero, digamos la verdad", fueron las primeras palabras de Gallardo para luego destacar "Acá tuvimos la primicia de Pallares, que dijo 'vamos a tirarlo como una duda lo de la separación', pero después entraron las especulaciones", sumó.

Pero acto seguido Virginia Gallardo hizo referencia a determinados hechos les hicieron atar cabo para inferir que Laurita Fernández no estaba más con Cabré. "Ella de novia, ¿se mostraría con un ex? No. ¿Se la vería tan radiante y feliz? No. ¿Iría a bailar a La Academia? No", detalló. Y ya por último, la panelista de Intrusos aconsejó a Laurita Fernández con una frase muy dura, pero a la vez muy cierta: "Entonces, dijimos 2 más 2 es 4, se separó… Laurita, que no te corten la libertad. Sos talentosa. Tenés un presente y un futuro".