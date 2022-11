Cecilia Bolocco lloró y pidió perdón por polémicos dichos sobre los talles grandes

“¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ya. Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no”, lanzó Bolocco con una sonrisa en la cara.

Y siguió: "Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres también les gusta, ¿no es cierto, mis preciosos hombres? Cuéntenles a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, confiésenlo. Pero XXL así tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno”.

Lo cierto es que ante la cantidad de críticas que recibió, Cecilia Bolocco pidió perdón entre lágrimas en un video: "Si yo he dañado a alguien con la broma estúpida que dije, me duele mucho y me ha dolido todo el fin de semana pensando que algo que yo dije hirió a alguien", expresó la ex modelo.

"El tema del trastorno alimenticio es un tema grave y por supuesto no cabe broma ni comentarios estúpidos al respecto. Por eso, pido perdón si herí profundamente a alguien", argumentó.

"Lejos está de mi manera de ser y lo que siento y pienso. Nunca he discriminado a nadie y nunca lo voy a hacer. Ni por su peso, talla, color o credo religioso, político, nada. No está en mí, no soy así, y me hace muy bien no ser así", reflexionó Cecilia Bolocco.

Y cerró: "A mí si me han discriminado mucho por decisiones que he tomado en mi vida siguiendo mi corazón. Se aprende y yo he tenido que aprender una y otra vez. Trataré desde lo más profundo de mi ser no herir a nadie porque yo he sufrido bastante. Vuelvo a pedir disculpas y perdón".

Los detalles del casamiento de Cecilia Bolocco y Pepo Daire

Tras dejar atrás el momento más duro de su vida y fundamentalmente el de su hijo cuando le detectaron un tumor cerebral en la adolescencia, en mayo de este año Cecilia Bolocco habló por primera vez públicamente del tema en los medios chilenos.

Quizás por eso, ya más distendida, haya decidido finalmente dar el gran paso y concretar el postergado casamiento con su novio, el millonario empresario chileno José Patricio "Pepo" Daire, que dejó en suspenso cuando Máximo enfermó.

Al menos así lo revelaron en las últimas horas los medios trasandinos. Fue la periodista chilena Cecilia Gutiérrez quien desde una transmisión en vivo dio varios detalles de la concreción del casamiento de la ex de Carlos Menem, padre de su único hijo.

“¿Se acuerdan que Cecilia Bolocco, hace rato tiempo ya, había anunciado que se iba a casar con Pepo Daire, con su pololo de varios años ya?”, comenzó contando la comunicadora.

“Ellos habían dicho que se iban a casar, pero después vino el tema de la enfermedad de Máximo, donde él se portó muy bien con ella, ella lo ha dicho pero hasta el cansancio que fue su soporte en esa oportunidad, y el matrimonio se suspendió”, continuó.

Pero fue allí cuando la chilena afirmó que Cecilia Bolocco y Daire finalmente se casarán el próximo 22 de octubre. “Quedan 20 días para el matrimonio de Cecilia y Pepo. Cecilia se lo tenía muy callado”, reveló picante. Al mismo tiempo, aseguró que la ceremonia será súper íntima, “Muy familiar, en la casa de ella, de hecho”.

Cabe recordar que para Cecilia Bolocco, a sus 57 años, éste será su tercer casamiento. Entre 1990 y 1996 estuvo casada con el actor y productor de cine americano Michael Young. Mientras que en 2001 se casó con el ex presidente argentino Carlos Menem, con quien tuvo a Máximo, de quien se divorció en 2007.