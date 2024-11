Durísimo cruce entre Camila Lattanzio y Aníbal Pachano en el Cantando 2024: "Andá al psicólogo"

"No tengo adicciones", lo frenó la participante. Sin embargo, Aníbal insistió: "No te estoy diciendo adicta. Vos tenes un problema de escucha me parece, por la ansiedad. Bajando el tonito” .

Seguido a eso, Camila recibió un 5 de Milett y un 0 de Marcelo Polino, por lo cual más tarde manifestó una enorme frustración. “Yo vine con unas re ganas cuando empezó este programa y no te dan ganas de seguir cantando, una bronca. Yo soñaba con ser cantante, y viene gente que….me quiero ir a mi casa”, expresó.

“Bueno, anda al psicólogo. Antes de que empezar el programa sabía que ibas a llorar”, sentenció Pachano. “Antes de que me estés puteando como vos, prefiero ir a mi casa”, respondió ella.

Luego, continuó: “No me hago la dramática y soy bastante educada porque me iría a mi casa. ¿Voy a aceptar que la gente me putea y me diga cantás mal? Desde que llegué te sacan el sueño de ser feliz. Disfruten ustedes solos”.

“Yo soy cantante, hago lo que puedo igual porque para esta gente no, claramente. Pero yo amaba cantar y desde que estoy acá lo odio porque nunca me sale nada. Ya vienen 10 galas donde me dicen que no progreso. Ya me da miedo hasta sacar mis temas", admitió la joven.

Camila Lattanzio le confesó su amor a Martín Salwe y encendieron la pista del Cantando 2024

Este jueves Camila Lattanzio se presentó en la pista del Cantando 2024 (América) y protagonizó un apasionado momento con Martín Salwe que podría marcar el comienzo de un nuevo romance en el certamen.

En medio de la devolución de Leo García en el VAR, se hizo mención de Martín y la participantes deslizó: “Todos lo queremos. Todos le queremos dar a Martín”.

“¿Para que lo voy a caretear? Yo le quiero re entrar a Martín. Es más, esta canción era para él", agregó Camila en referencia al tema Todos tenemos un amor de La Mosca.

Martín Salwe

Atónita por la declaración, la conductora Flor Peña insistió: "¿Te le estás declarando a Martín?". “Ya lo sabe. Yo no soy una chica que no activa…", retrucó la joven.

“Un beso no se le niega a nadie. Me parece que en este momento, él como caballero, tiene que venir y darle un beso”, intervino el jurado Flavio Mendoza.

Acto seguido, el locutor se acercó a la pista y se prendió fuego la pista con un apasionado beso entre ambos. "Me falta probar un poco más…Solos”, picanteó Lattanzio al final.