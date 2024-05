El detalle que alimenta rumores de separación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Según detalló la cuenta de Instagram Lomaspopucom, Lali Espósito y Pedro Rosemblat estarían distanciados. "Pedro le daba likes a todas las fotos de ella y en las últimas tres que subió no hay likes de él. Raro", remarcaron sobre el tema.

lali esposito pedro rosemblat 2.jpg

Además, trascendió que otro de los focos de conflicto que habrían derivado en la fuerte crisis y serían los elogios al aire de Lali a uno de los participantes de La Voz España, ciclo donde es jurado.

Este comentario de la actriz y cantante a un participante del programa musical en el país europeo habrían molestado bastante a la distancia a Pedro.

En medio de estos rumores, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame observó al respecto: "Me vienen diciendo esto (de la separación) hace rato. No tengo pruebas pero tampoco dudas. A Lali la veo con otra clase de pibe. Al final del día no veo a nadie con nadie".

lali esposito pedro rosemblat rumores separacion.jpg

Moria Casán reveló qué la enamoró a Lali Espósito de Pedro Rosemblat: "Tiene una..."

Hace pocos días, Lali Espósito confirmó su relación con el conductor de Shock de verano, Pedro Rosemblat. En su cuenta de Instagram, la periodista compartió fotos de sus vacaciones junto al periodista en una casa con vista al mar.

Este martes, en una nota con A la tarde, América Tv, Moria Casán habló sobre el romance de la estrella de la música y el referente del streaming Somos gelatina.

La One reveló que ella sabía del noviazgo antes que saliera en los medios. "Ella me había dicho que se había enamorado de un peroncoho hermoso", contó en el programa de Karina Mazzocco.

La ex vedette destacó que Pedro es "un pibe divino" y cree que congenian muy bien con Lali: "Es muy guapo. Me parece divertido lo que hace. Tiene una linda cabeza. Y Lali tiene mucho cerebro, corazón, talento, todo".

Moria retiró que apuesta al crecimiento de la pareja. "Los dos se han encontrado y están en pleno enamoramiento. Me da placer verlos a los dos tan felices. Están viviendo una luna de miel", cerró.