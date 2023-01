El duro cruce entre María Fernanda Callejón y Fernanda Iglesias: "Me parece retrógrado tu comentario"

"Fernanda Iglesias, retrograda total. Muy retrógrado tu comentario. Las cuentas que la saquen los demás", le contestó Callejón. "Es un chiste.... si no tenés humor, te mando un besito", retrucó la angelita.

Embed

En ese momento, Ángel de Brito intervino en la discusión. "¿Por qué te molestó el comentario?", indagó el conductor. "No me molestó.. hay cosas que atrasan. Me pareció un comentario retrógrado. ¿Qué es rápido?", expresó la invitada.

"Parece rápido, pero van a cumplirse siete meses de nuestra relación. No digo que Fernanda sea retrógrada, sí su comentario", remarcó Callejón. "Para mí no fue así. No quise decir eso...", concluyó la panelista.

callejon diotto y gamboa.jpg

María Fernanda Callejón, picante con su ex, Ricky Diotto: "Hacer cosas mediáticas no me parece bueno"

En un móvil con LAM (América TV), María Fernanda Callejón le respondió a Ricky Diotto, que hizo declaraciones sobre la separación en un posteo en Instagram.

"Nos separamos porque no nos aguantábamos más", afirmó el ex de la actriz ante la consulta de un seguidor sobre la ruptura sentimental.

Embed

Callejón advirtió que no estaba al tanto de ese posteo porque Diotto la bloqueó, pero aprovechó el móvil para responderle. "Eso lo dice él... Yo tengo otra teoría sobre nuestra separación y no voy a hablar hoy. Uno se separa por muchos motivos", sostuvo.

La actriz criticó la publicación de su ex. "No comparto la forma de decir esto. Tenemos maneras muy diferentes de ver qué es proteger a Gio. Para mí hacer cosas mediáticas no me parece que esté bueno", agregó.

Al finalizar, Callejón fue sarcástica sobre Diotto y decidió no seguir haciendo declaraciones sobre el padre de su hija. "Es un amor.... tan buena gente. Le mando besos. Hablamos de otra cosa porque estoy en medio de un divorcio que está judicializada", cerró.