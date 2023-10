El inesperado acercamiento entre Paula Chaves y Zaira Nara tras su reconciliación con Facundo Pieres

Lo cierto es que tras su abrupta renuncia al Bailando 2023, luego de los fuertes comentarios de Coti Romero y Charlotte Caniggia, Paula decidió salir a bancarla por su decisión. "Me parece muy bien la renuncia, hay cosas que están fuera de lugar", expresó en LAM.

Y sumó: "En un lugar de trabajo en donde te sentís mal y en donde te bardean y te hacen sentir incómoda chau, no vuelvo más". Sin embargo, la historia no termina acá, porque parece que estas palabras llegaron a oídos de Zaira, quien horas más tardes le devolvió el gesto a Paula dejando un like en su último posteo de Instagram.

Embed

Zaira Nara apuntó contra LAM y Ángel de Brito le respondió sin filtro: "No te hagas la tonta"

Después de que Zaira Nara renunciara a El streaming del Bailando por los dichos de Coti Romero, en LAM (América TV) contaron que la hermana de Wanda Nara había pedido que sacaran a la ex Gran Hermano del Bailando 2023, y Zaira, enfurecida, les respondió por Twitter y los trató de "mentirosos".

"Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me bajé, porque lo que pasó ayer es mi límite . No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira . Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras", escribió en su red social la modelo. La influencer dimitió, pero no le avisó a la producción del ciclo, solo se lo informó a la marca que representa dentro del programa.

tuit Zaira Nara.jpg

"Nadie lo minimiza", dijeron las panelistas de LAM. Y Yanina Latorre lanzó picantísima: "También te decía en la cara que no estaba de novia con (Facundo) Pieres".

Embed

El conductor Ángel de Brito afirmó: "Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. De hecho, (Alicia) Barbasola tiene las pruebas de que esto ocurrió, y yo no necesito las pruebas de Barbasola porque conozco a todos hace 20 años, y sé que vos pediste que Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí".

Y continuó: "De hecho, Marcelo (Tinelli) en el discurso dijo 'acá, con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió' y ahí se dio cuenta y dijo 'no, no, bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió'". Ángel no la dejó ahí y disparó filoso: "Si hay algo de lo que no pueden hablar las dos, las Nara, es de mentiras".