El particular motivo por el que las hijas de Nicole Neumann prefieren a su papá, Poroto Cubero

Cubero Viciconte y las nenas.jpg Poroto, Micaela y sus tres hijas de vacaciones en Brasil

“Uno te lleva de viaje el otro te lleva al autódromo”, dijo el periodista recordando que Poroto y Micaela las llevaron de viaje a Brasil pero Nicole no las llevó a sus últimos viajes con José Manuel Urcera a Miami ni a Europa, con ellas solo suele ir a las carreras.

“Queremos sacarle la venda de los ojos a Nicole, Poroto te lleva de viaje por el mundo y Urcera al autódromo. Están aburridas de ir a verlo correr”, indicó el conductor televisivo.

Nicole Neumann y sus hijas.jpg Nicole y sus hijas en el autódromo

Cómo el embarazo de Mica Viciconte cambió la relación de Fabián Cubero con sus hijas

Ya en la recta final de su embarazo con el que traerá al mundo a Luca, Mica Viciconte contó de qué manera se modificó la relación familiar con las hijas de Fabián Cubero, y cuál es el especial pedido que su pareja le hizo a las nenas para una sana convivencia. Porque mucho se dijo sobre la reacción de Indiana, Sienna y Allegra ni bien se enteraron que su papá les daría un hermanito, sobre todo por lo que pudiera opinar su madre y ex de Cubero, Nicole Neumann.

Pero en las últimas horas, la ex Combate contó que ni bien se confirmó el embarazo Poroto charló en privado con sus hijas. Les contó la noticia y les explicó que las cosas cambiarían de ahí en mas, pidiéndoles un poco de colaboración. “Hablaron los cuatro sin mí... Hubo pedidos como 'hay que colaborar un poquito más', pero pavadas como poner la mesa", le explicó Viciconte a Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (AM 1110).

Al mismo tiempo reconoció que los cuatro se llevan muy bien y las tres adolescentes son súper compinches con ella: "Ellas son un amor, son nenas, me tocan la panza”, aseguró Mica. Así como también se sinceró y confesó lo alterada que la tiene el embarazo, sumado al fuerte carácter que siempre tuvo: “Fabián se está encontrando con un demonio en vida -dijo entre risas-. Él la lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome”.

Este hormonazo, como lo define ella, tiene mucho que ver con los cruces que últimamente tuvo durante su participación en MasteChef Celebrity donde se enojó mal cuando Germán Martitegui le apuntó que una de sus preparaciones tenía demasiado ajo, afirmó también durante la charla radial. “Si antes tenía un carácter fuerte ahora se potencia”, admitió Mica Viciconte que el próximo 7 de mayo se convertirá en mamá de Luca Cubero. Mientras tanto, disfruta a pleno de la panza y el gran momento que vive con su amor y futuro padre de su bebé, Fabián Cubero.