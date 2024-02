El último posteo que Flor Vigna le dedicó a Luciano Castro antes de la separación

Tras la confirmación del fin del noviazgo cobró relevancia el último posteo que Flor le dedicó a Luciano Castro. “Mi compañero de aventuras. Gracias por enseñarme un amor tan libre, tan suelto, por abrirme la cabeza y por conquistar por completo mi corazón. Me tenés embobada. Quiero un 2024 y todos los que siguen con vos”, decía en una publicación del 31 de diciembre.

image.png

En diálogo con PrimiciasYa, la ex figura del Bailando 2023 reveló que la ruptura es algo que ocurrió hace tiempo y estaban tratando de resguardar. "La separación es con amor y respeto ya hace 3 semanas. Estamos bien", anunció.

Hace tiempo que se viene hablando que están en crisis. Sin embargo, las veces que se habló de ruptura, los protagonistas de esta historia lo desmintieron. Ahora, la separación es definitiva y todo indica que no hay vuelta atrás.

Flor Vigna Luciano Castro

María Eugenia Ritó durísima contra Flor Vigna: "Hizo lo que tuvo que hacer con..."

María Eugenia Ritó arremetió con todo contra Flor Vigna en una entrevista con Intrusos, América Tv. Primero, desde su experiencia en el teatro de revista de tantos años, la ex vedette elogió a Mónica Farro y consideró a la uruguaya como "la única vedette" de la actualidad.

Luego, fue durísima con Flor Vigna: "Me parece que es una artista, una persona talentosa, carismática, pero me parece que no tiene peso escénico a nivel de ese jurado (del Bailando)".

Y siguió: "Estuvo mal en meterse con Noelia Marzol, que es una señora, todos tenemos cosas en el pasado, más aún que fue con los niños y el marido ahí, una falta de respeto".

"Con el tema de disco hace rato no la pega, no es Lali, no es Tini", lanzó sin vueltas Ritó enfurecida con Vigna.

Y cerró muy picante: "Es artista pero de la noche a la mañana, hizo Combate y de repente la pusieron a protagonizar, no sé... Hizo lo que tuvo que hacer con la correcta persona, a ver si me explico, tuvo suerte".