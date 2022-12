El video del tenso encuentro entre Pampita, la China Suárez y Zaira Nara

En el evento de la icónica marca había muchos famosos más, entre quienes se encontraban Nicolás Cabré, ex de La China, Gonzalo Heredia, Celeste Cid, Michel Noher (ex de Cid), y Agustina Casanova.

Sin cruzar mirada durante toda la tarde, y separadas en la foto principal, las tres mujeres que forman parte de esta historia tienen un largo historial juntas.

La China Suárez es la ex de Benjamín Vicuña, al igual que Pampita, y ambas son madres de los hijos e hijas del actor. Zaira Nara, hermana de Wanda, decidió ponerle fin a su amistad con la actual novia de Rusherking luego de que la también cantante le escriba a Mauro Icardi, mientras estaba casado con su hermana.

Parece ficción, pero no lo es. Incluso, Zaira Nara fue vinculada al actor chileno hace poco, antes de su romance con Polito Pieres. De novela.

Tras pelearse con la China Suárez, Mery del Cerro se mostró junto a Zaira Nara y Paula Chaves

Hace unos días, en un evento, la China Suárez ignoró a Mery del Cerro y de esa manera se confirmó que las actrices dejaron atrás su amistad de años.

Apartada de su lado, Mery se juntó con Paula Chaves, la modelo que la dejó de lado a la actriz el año pasado cuando el año pasado vivió un affaire con Mauro Icardi.

Tras la noticia, Zaira -hermana de Wanda- la habría hecho elegir entre las dos y la modelo eligió a la Nara. Sin embargo, este año también surgieron rumores de pelea entre ambas, ya que a Zaira se la vinculó con Facundo Pieres, el ex de la mujer de Pedro Alfonso.

Las tres compartieron un evento de belleza y mostraron muy cómplices. "Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma", dijo Zaira.

Sobre el romance con Pieres indicó: "Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.