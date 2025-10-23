"Está en peligro": la desesperada advertencia de la mejor amiga de Lowrdez Fernández sobre su pareja

También aseguró que Lowrdez ya se había alejado de García Gómez, aunque lamentó que haya retomado el vínculo: "Ya estaba separada de él. Nunca pensamos que iba a recaer de nuevo después de las denuncias, pero bueno, es muy común que pase".

Además, contó: "Yo lo vi una sola vez por la calle, una vez que me la encontré a Low por Hurlingham. Pero todos los dichos que tengo de mi amiga son que el tipo siempre le pegó, la maltrató, le mintió, la usó, le hizo todo lo que hace un psicópata".

Acto seguido, ante la pregunta de uno de los panelista del magazine, respaldó la versión de la madre de Lowrdez sobre el estado en que se encontraba la artista: "Sí, es real. Después de ese 4 de octubre la vi, tendría que agarrar el celular y decirte bien los días. Estaba así como dijo la madre. No se podía ni parar, le tuve que ir a comprar medicamentos para que le calme el dolor".

En ese momento, la conductora Vero Lozano le preguntó: "¿Vos sentís que ella es consciente de que este vínculo no es beneficioso para ella, llega a hacer click en esto?".

La amiga respondió con claridad: "Sí, sí, ella es consciente, pero hay un tema que tenemos que saber: esto es un vínculo enfermo, vicioso, donde hay una especie de adicción".

¿Qué dijo el papá de Lowrdez Fernández sobre el ex de la cantante, Leandro García Gómez?

La madre de Lowrdez Fernández, Mabel López, presentó una denuncia tras perder contacto con su hija desde el pasado 4 de octubre. A raíz de esto, la Justicia tomó cartas en el asunto y durante la mañana del jueves, agentes policiales se dirigieron al domicilio de Leandro García Gómez, expareja de la artista, situado en el barrio porteño de Palermo.

En medio de la incertidumbre que rodea a la cantante de Bandana, su padre, Omar Fernández, se expresó con contundencia en el programa de streaming Ya fue todo, donde no ocultó su enojo hacia el ex de su hija.

“Para serte sincero, no tengo buena relación con Leandro. Como padre te diría que más de una vez tuve la fantasía de agarrar un bate de béisbol y partirle la rodilla”, reveló el hombre, claramente afectado por la situación que atraviesa su familia.

Además, Omar hizo referencia al vínculo conflictivo que mantenía Lowrdez con Leandro: “Sé que suena grave, pero no estoy conforme con esa persona. Tengo que respetar la decisión de mi hija, es una persona de 44 años, no es una nena”, expresó, dejando en claro su disconformidad.

“Lo conozco a Leandro, pero él conmigo puede ser maravilloso y en la privacidad ser una bestia”, añadió durante la charla con Alejandro Castelo, dejando entrever sus sospechas sobre el comportamiento del ex y la doble cara que podría tener.

Al ser interrogado sobre posibles episodios de violencia, el padre de la cantante respondió: “No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones de la cara que fueron reales. Ella se recuperó de esa situación y supongo que no sigue enamorada de esa persona”.

“Estaba enamorada, se reconcilió y supongo que él la manipuló para que retire la denuncia”, comentó sobre la decisión de Lowrdez de volver con su ex, a pesar de los antecedentes y las señales de alerta. Cabe recordar que en 2022, la propia artista lo denunció públicamente por agresión, mostrando su rostro con hematomas, y tiempo después él le pidió disculpas mediante una publicación en redes sociales.