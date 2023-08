Flor Vigna y Sabrina Rojas se sinceraron en un inesperado cara a cara

“Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos, entonces siempre está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos, porque somos muchos y todos tienen laburos y horarios pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien”, respondió Sabrina conmovida por palabras de Flor.

“Lo que dice ella es tremendo porque una cosa es decirlo así en una nota y otra cosa es hacerlo, y nos dieron cátedra a todos. A mi Lucho siempre me habló muy de Sabri. Me dijo ‘yo quiero que sepas que es una parte muy importante de mi y para siempre'. Muy lindo todo”, insistió Vigna.

Flor Vigna Sabrina Rojas

En cuanto al comienzo del Bailando, Sabrina será parte de El Debate del Bailando (América), conducido por Denise Dumas, y con halagos para la ex Combate exclamó: “Ay, que sea un éxito El Debate, me voy a vengar de todo lo que padecí ahí menos de ella que es familia. Y aparte baila tan genial que no hay forma de decir nada de Flor".

En ese sentido, el notero consultó acerca de la posibilidad de bailar juntas en el clásico ritmo de la Salsa de tres pero entre risas, avergonzada por su baile, Sabrina cerró: “¡Con ella no animo a bailar ni loca!”.

Luciano Castro habló de los rumores de crisis con Flor Vigna y dejó una picante reflexión: "Salvo que..."

Hace unas semanas comenzaron a instalarse rumores de una fuerte crisis de pareja entre Flor Vigna y Luciano Castro. No obstante, hace pocos días el actor le dedicó un mensaje a la cantante vía redes sociales por su cumpleaños número 29, algo que calmó esos trascendidos de crisis.

En este sentido, Luciano Castro habló con Catalina Dlugi en su ciclo radial y enfrentó estos comentarios de supuesta pelea con Vigna: “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, dijo contundente.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezas a joder a terceros”, agregó el actor.

Y sobre la incorporación de su novia al Bailando 2023, Luciano dejó en claro que no se mete para nada en su carrera y decisiones artísticas: “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí. Todo lo que decida ella, a mí me hace feliz. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”.

“Es un privilegio para una chica de 29 años, hace lo que quiere, me da un poco de envidia. Es buena persona. Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en Jugate Conmigo”, cerró el actor.