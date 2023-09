Fue a Los 8 Escalones y sorprendió con la descomunal cifra que debe en el almacén

"Yo lo tenía hecho, pero me lo saqué hace dos días y lo dejé para descansar las uñas”, aclaró la participante cuando Guido le marcó que no tenía las uñas hechas. “Ah, ¿tienen que descansar en un momento?”, indagó el animador al respecto. “Sí, sí, porque venía una tras otra”, respondió ella.

Y ahí Guido Kaczka contó: “Los 3 millones serían bueno, por ejemplo para cancelar deudas. Debe 200 mil pesos al almacén”. “Aproximadamente sí”, confirmó la participante entre risas.

Y detalló: “Pero también deudas de préstamos, mucho, y encima desde julio me vienen pasando un montón de cosas, me robaron el celular a mi mamá y a mí, se rompió la tele".

“En la calle, vino y nos manotearon el celular. Fue un segundo, creo que no debe quedar una persona a la que le hayan robado alguna vez. Y encima hacía tres meses que me había comprado el celular”, se lamentó.

Y el conductor cerró: “Ay Gabriela, Gabriela, que también sería un sueño el departamento, bueno, los premios”.

La vidente y médium que impactó con su fuerte relato en Los 8 escalones: "Hablo con los muertos"

Otra particular historia se conoció en el programa Los 8 escalones, El Trece, con la presencia de María Soledad del Amor, una vidente y médium que contó su experiencia sobrenatural en el más allá y admitió que habla con los muertos.

“Soy vidente y médium”, se presentó. A lo que Guido agregó: “O sea que hablás con los muertos”. “Sí, y sé de la vida de las personas sin que me cuenten nada”, explicó la participante.

“María Soledad, que dijo que es vidente, médium, bueno, que sabe la vida de las personas que tiene alrededor”, recordó el conductor al regresar del corte.

Y ella explicó un poco más de su profesión: “Sí, bueno, a ver, si me tiras una fecha te hablo de tu vida, si alguien me tira su fecha de nacimiento puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”.

“En realidad es este mismo plano, lo que pasa es que tenemos…A ver, si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico”, fundamentó.

“Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”, agregó María Soledad.

“Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen vi la luz, sí”, relató causando la sorpresa del conductor y los gestos de Pampita.

“¿Y la luz blanca?”, indagó Guido sobre esa particular experiencia. Y la mujer recordó: “No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”.