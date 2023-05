Fuerte denuncia contra Thiago y Daniela de Gran Hermano 2022 en Uruguay: "Suspendieron..."

thiago y daniela en uruguay.jfif

" ¡Ángel! Anoche tenían que presentarse en Salto, Uruguay, Thiago y Daniela de GH. La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo la presentación", comenzó el denunciante.

Lo peor, según contó, es la actitud que tuvieron los ex GH. "Pero eso no es nada, nos arrimamos con unos amigos hasta el hotel donde estaban parando Thiago y Daniela y con muy mala onda, ¡nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento!". De ser verdad lo que publicó Ángel, sería un verdadero bochorno.

angel denuncia a thiago y daniela.jfif

Daniela Celis mostró emocionada su primer departamento, tras su paso por Gran Hermano 2022: el video

Con sólo 26 años, Daniela Celis logró convertirse en una de las jugadoras más populares de Gran Hermano 2022. Popularidad que se incrementó aún más tras salir del reality de Telefe, lo que le trajo sus consecuentes réditos económicos gracias a las muchas oportunidades laborales que aprovecha a diario, llámese presencias, publicidades hasta canjes.

Son tantas y en tan poco tiempo, que Pestañela ya logró concretar uno de sus ansiados sueños: tener su departamento. Es así que hace unas horas, la morocha compartió la gran noticia con sus seguidores.

Daniela Celis - departamento.jpeg

A través de sus Instagram Stories, Daniela Celis subió un video donde pueden verse en primer plano las llaves de su primer departamento. Completamente emocionada, y gritando de felicidad, la ex GH recorrió los tres ambientos de su nueva vivienda.

Con piso de madera, pueden verse vacíos los tres ambientes del departamento, y se escucha su voz contando: “Primeros logros, ahora sí me entregan las llaves. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”. ¡A disfrutarlo!