L-Gante salió a bancar a Wanda Nara con una picante provocación a Mauro Icardi

"Lo que sé es que está ocupándose de un tema bastante importante y que se tiene que manejar bien porque somos gente grande, con hijos y con una gran exposición. Lo único que puedo decir es que estamos para apoyar", aseguró Elián Valenzuela al tiempo que se mostró luciendo la camiseta del Fenerbahce, nada menos que el equipo turco contrario al Galatasaray en el que juega Icardi.

Así, cuando un transeúnte intervino en vivo en el móvil felicitándolo por la casaca, L-Gante respondió picante: "Olvidate, [es] la verdadera. Y de los colores de mi equipo favorito acá, Boca Juniors", a modo de evidente provocación. En tanto, luego agregó que se trataba de un regalo y que había recibido "palabras muy buenas de parte de este de este club".

Asimismo, L-Gante se refirió a las amenazas recibidas por parte de los fanáticos de Icardi a través de las redes sociales. "La verdad, me tumbaron mis redes sociales, pero me da pena que en algo que es el deporte se influya en todo esto de amenazas que no tiene nada que ver. Yo soy fanáticos del fútbol y apoyo a los equipos, no me meto en los personal nunca", cerró a pura ironía.

El comentario que Wanda Nara le hizo a Mauro Icardi sobre su intimidad con L-Gante y que desató el escándalo

En las últimas horas, se supo que Wanda Nara habría utilizado una frase explosiva sobre L-Gante que habría enloquecido a Mauro Icardi. La empresaria habría hecho una comparación feroz entre el músico y el futbolista que habría desatado el gran enojo de su exesposo.

Estefi Berbardi contó en Mañanísima (El Trece) que “tengo más información que me está llegando, es mucha la información que me está llegando, voy a compartir algo”.

“Una de las cosas que me dicen es que Mauro está muy celoso de L-Gante, que eso nos dimos cuenta porque si le amenazaba a Wanda con atentar contra su vida para que vuelva con él”, dijo Estefi.

Berardi agregó sobre los celos de Icardi “pero también porque la frase que Wanda le habría dicho a Mauro sobre Elian, la quiero leer textual porque la tengo acá”.

“Le dice que Elian, L-Gante, es mucho más hombre que él”, reveló la panelista la frase de Wanda. Carmen Barbieri arrojó: “Uy, por favor. Lo mató con eso. Vos la leíste tal cual”.

“Mauro por eso tiene mucho celos de L-Gante Tengo más info de la discusión”, insistió Estefi. Por su lado, Lucas Bertero contó que “cuando él le dice 'valorate' en el mensaje, le está diciendo ‘sos mucho para ese chico’. Hay que leer subliminalmente”.

“Cuando Wanda le dice a él ‘no vengas a la Argentina’ lo que le está diciendo es ‘vení a la Argentina’. Ella sabe que todo lo que le diga, él va a hacer lo contrario”, cerró el panelista.