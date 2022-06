La gran noticia que recibió Donald tras haber revelado que sufre Parkinson

“Tengo un Parkinson galopante amigos y cuando empiezo a temblar me cuesta parar. Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian ‘lo quiero vencer’, pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido”, comenzó el artista en su publicación.

Y siguió: “Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la Ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)”.

“El estar sentado en paz, contento, tocando la guitarra, cantando, ya sea sobre una banqueta en un escenario o en un sillón de casa, en ambientes amables, amigables (despojados de estrés, enojos, tristeza y/o angustia), me provoca gran alegría”, prosiguió el intérprete.

A continuación, Donald relató cómo es su vida por estos días: “Los temblores desaparecen por completo. La pálida aparece cuando me paro o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo”.

“Para desplazarme de un lado a otro debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano, y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro, hasta que llego a donde me propuse llegar… sin contratiempos y sin caerme, aunque tomando seriamente en cuenta el peligro que significa moverme así, debido a la posibilidad de marearme, caerme y de lastimarme con el porrazo”.

Y este martes, en una entrevista con Juan Alberto Mateyko para La Movida de la Noche de Radio Mitre Córdoba, Donald dio más detalles de su tratamiento contra el Parkinson y reveló que en las últimas horas recibió una gran noticia por parte de uno de los médicos que lo vio.

"El Parkinson se manifestó hace un año y medio atrás. Me puse en manos de neurólogos y me recomendaron un medicamento que me calma totalmente casi, que te aquieta las manos y los movimientos de temblores. Yo el Parkinson que tengo es uno de los de mayores gravedad, los temblores, la rigidez y la lentitud. Y después molestias internas muy fastidiosas. Pero aprendí con la medicación que logro calmar los temblores cuando estoy sentado, pero no cuando estoy de pie o caminando", comenzó diciendo Donald.

Y luego contó: "Y ayer estuve con un médico, para tener una segunda opinión, y me dijo que la medicación que tomo es muy ínfima, tomo un miligramo de Levodopa y me dijo que debería tomar 8, aunque es mucho. Pero me dijo no modificar la medicación, pero complementó con otro medicamente más moderno tal vez que me hace muy bien. Además me dio la gran noticia, que la quiero compartir con todos aquellos que estén pasando por lo mismo y cada vez mucha gente joven, se está investigando seriamente ahora para realizar tratamientos preventivos y para que la enfermedad desasparezca, aunque es algo incurable, pero que quede dorminda, frenarla. Sería muy bueno".