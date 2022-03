La millonaria propuesta de un youtuber para subir a un ring a Will Smith y Chris Rock

“Tengo 15 millones de dólares para Will Smith y otros 15 millones para Chris Rock listos para comenzar. Hagámoslo en agosto en mi cartelera”, propuso Paul y agregó: “Alguien que me llame por teléfono con el representante de boxeo de Will Smith lo antes posible”.

La decisión que tomó Chris Rock tras el episodio violento con Will Smith

Un tenso e inesperado momento se vivió en la entrega de los Premios Oscar 2022. Durante la presentación de los nominados de Mejor Documental por parte de Chris Rock, el humorista fue agredido por Will Smith, tras hacer una broma con su esposa, Jada Pinkett Smith.

Will Smith subió al escenario a darle un golpe al comediante Chris Rock y gritarle desde su sitio que no se metiera con su esposa. "No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca", gritó Smith notoriamente enojado.

Todo comenzó cuando Rock estaba realizando un monólogo y tras varias bromas entre los nominados, hizo un chiste de muy mal gusto sobre Jada Pinkett, la mujer de Smith, quien rápidamente reaccionó, subió al escenario y le dio un cachetazo. Rock quedó parado en el escenario sin saber qué decir.

El enojo de Smith se debe a que su mujer sufre de alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que provoca calvicie, y Rock bromeó con la enfermedad que padece y la comparó con la protagonista de la cinta G.I. Jane.

La escena recorrió el mundo y se generó un fuerte debate al respecto de la reacción del famoso actor. Según la policía de Los Ángeles, Chris Rock se negó a demandar a Will Smith tras su agresión en la gala de los Oscar.

"Las entidades de investigación de la policía de Los Ángeles tienen conocimiento de un incidente entre dos individuos durante la entrega de los Premios de la Academia. El incidente consistió en que un individuo abofeteó a otro", indicó el comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles.

"El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia. Si la parte implicada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará a su disposición para completar un informe", cierra el texto remarcando que más adelante podría demandarlo.

chris rock 1.jpg El comunicado de la Academia de Hollywood tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

La Academia de Hollywood, la institución que organiza la entrega de los premios más importantes de la industria cinematográfica, Los Oscar, emitió un comunicado luego del tremendo momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock.

“La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, indica el breve comunicado en el cual no aclara mucho más sobre el episodio que habló todo el mundo.