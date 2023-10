La particular foto de Wanda Nara que alimenta los rumores de una crisis con Mauro Icardi

En la misma, Wanda se mostró en el asiento de un auto luciendo sus increíbles uñas color rojo. Sin embargo, el detalle que captó la atención de sus seguidores fue que no llevaba puesto el anillo de compromiso.

“Wanda sin anillo. Esto YA lo vimos", escribió la cuenta @ejercitodelam ya que no seria la primera vez que la conductora se muestra sin la sortija como señal de separación.

Wanda sin anillo LAM

La conmovedora reflexión de Wanda Nara sobre el vínculo con sus hijos en medio de su enfermedad

En medio del tratamiento por su enfermedad, Wanda Nara habló para la revista italiana Oggi y se mostró más fuerte que nunca al hablar acerca de su salud y como lo viven sus hijos.

Actualmente la conductora se encuentra en Argentina, ya que tuvo que volver por motivos relacionados a su tratamiento, y además para visitar a su hijo mayor Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate.

Durante su estadía en el país, compartió en sus redes sociales que fue tapa de la revista junto a la conductora de Bailando con Le Stelle, Milly Carlucci, y aseguró que su participación en el certamen es compatible con su estado salud.

"El doctor Pavlovsky me cuida desde Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia y el entrenamiento, puedo manejarlo", explicó.

A su vez, hizo referencia a su rol como mamá en un momento tan delicado y expresó: "También estoy acá para enviarle un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en casa, que puedo saltar o hacer piruetas. Espero que entiendan que las mamás son invencibles".