La reflexión de José María Muscari tras grabar a un joven sin su consentimiento en una playa

Este lunes, José María Muscari estuvo en Intrusos (América TV) y habló del revuelo que se armó en las redes en torno a ese posteo en sus historias en Instagram.

Embed

"En una de las historias, apareció una persona que sintió que ese piropo, que mi amigo le hizo, no estaba bien intencionado o no le gustó escucharlo", recordó el director.

Muscari destacó que lo que se generó después permitió abrir un debate sobre qué se debe publicar y que no en las redes: "La situación en sí estuvo buena que suceda porque, en general, venimos de una época en donde un montón cosas pasaban como si todo se pudiera hacer".

"Fue algo que quedó en las redes. A las dos horas, me escribió un alguien, que era amigo de esa persona y me dijo que no le había causado gracia. Inmediatamente lo bajé", añadió.

Por último, el director teatral mencionó que le parecieron interesantes los temas que se discutieron a partir de su video. "La mediatización del tema es algo que no depende de mí. Vi que habló el chico y me parece que nos ayudó a repensar algunas cosas", sentenció.

jose maría muscari.jpg

Apareció un polémico video, que compromete a José María Muscari

José María Muscari fue duramente criticado por filmar a un joven sin su consentimiento en una playa nudista en Grecia, donde se encontraba vacacionando junto a un grupo de amigos.

Alex, el muchacho que aparece en la grabación, expresó su repudio en un posteo en Twitter: “Ayer mientras estaba en la playa, este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome. Por favor ayudadme a denunciar”.

Embed

"El user de IG es @josemariamuscari y el tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español y un conocido nos ha pasado el vídeo. Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos/videos a desconocidos sin su consentimiento y menos para soltar comentarios babosos”, remarcó el joven.