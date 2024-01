Laurita Fernández disparó contra Flor Vigna por hablar de su relación con Nico Cabré

Consultada entonces por las declaraciones de Vigna, Fernández fue letal con Flor al ser consultada al respecto por Socios del espectáculo (El Trece). "No tengo idea. Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras" disparó de entrada.

Laurita Fernández sobre Flor Vigna - captura Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que cuando el notero le recordó que, al cuestionar al actor, Flor aseguró que su forma "tiene que ver más con un delirio de él, de cómo provoca a sus novias para crearles cosas en la cabeza mintiéndoles”.

Fue allí cuando Laurita Fernández fue contundente, al asegurar: "No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción... Creo que el tiempo acomoda muchas cosas. Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos".

Asimismo, concluyó deseándole que "Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien...", mientras dejó en claro que ella vivió "un montón de cosas" que se guarda para su ámbito privado, si bien en su momento las ha encarado, hablado en privado y allí murieron.

Embed

El reclamo al aire de Laurita Fernández a Nico Cabré, a dos años de su separación

Si bien hace ya un par de años que el noviazgo de Laurita Fernández y Nicolás Cabré llegó a su fin, luego de algunas idas y vueltas, tal parece que la relación entre ellos quedó en los mejores términos.

Así lo hizo saber recientemente la propia conductora de Bienvenidos a ganar (El Nueve) cuando, aprovechando la visita del actor Nicolás Scarpino al ciclo de entretenimientos que conduce, Laurita no dudó en hacerle un claro reclamo al aire a Cabré, cuando su colega lo destacó dentro del elenco de la pieza teatral que comparten.

Nico Cabré Laurita Fernández.jpeg

“Nico la está rompiendo con Los mosqueteros del rey, que la está rompiendo en el Teatro Astral”, deslizó Laurita sobre la comedia en la que comparten escenario ambos actores. Y acto seguido lanzó pícara: “A mí no me invitaron todavía. No recibí la invitación”.

Fue allí que ante el evidente reclamo -con buena onda- destinado a su ex, generó las risas de todos en el set televisivo. “Acá somos 40, así que una función te llenamos” concluyó pícara Laurita Fernández, de novia actualmente con su productor, Peluca Brusca.