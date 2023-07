Luis Ventura durísimo contra Jorge Rial en medio de su pelea judicial: "Fuiste cobarde toda la vida"

"¡Qué caradura, un sinvergüenza! Nunca recibí una carta documento. El 8 de agosto tengo una nueva audiencia, espero que estés porque sos muy cagón. Has sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa, además te voy a demandar penal y civilmente", dijo sin vueltas Luis Ventura.

Y siguió muy enojado: "Después de haberme rajado de mi laburo por haber dicho la palabra ‘aborto’, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra... Debería decírtelo porque lo tenías adentro de tu casa. Y sin embargo lo permitiste. Que te hagas el pelot... en televisión no me la banco. Te voy a hacer juicio. Ya que sos tan macho el 8 de agosto quiero ver si te la bancas".

"Dice ‘aprovecharon de mi hija’, ¿Aprovecharon de mi hija? No tengo ni el teléfono de ella, me llama ella a mí. No la voy a nombrar, yo no soy el padrino de Morena. Cuando se cortó las venas, me mandó una foto... ¿El papá dónde estaba? Lo llamó medio canal y no atendía. Y al otro día salió diciendo yo llamé a la ambulancia. Caradura, vos no apareciste. Yo llamé a la ambulancia, llamé al psicólogo, psiquiatra al clínico...", continuó furioso el periodista.

Y cerró: "¿Él no se ponía el pañuelo celeste? Después pasó algo que se cambió el color del pañuelo. Argumentó todo eso para tapar su verdadera intención que era voltear al boludo del amigo que tenía al lado que se había convertido en una piedra en el zapato".

Durísima definición de Facundo Ventura sobre Jorge Rial: "Veíamos cosas que..."

Facundo, el hijo de Luis Ventura, estuvo en el panel de A la tarde, América Tv, y se metió en el tema de la semana, las duras declaraciones de Morena sobre la relación con su padre, Jorge Rial.

"Él me echó de mi casa porque se lo pidió Agustina Kampfer", "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre", "Es una persona que falla, falla, falla, y tiene que entender que el amor no se compra con plata", afirmó la joven en el programa de Karina Mazzocco.

More también apuntó a su mamá, Silvia D' Auro. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó.

Facundo recordó que su familia tenía un vínculo cercano a la familia de Rial. El muchacho comentó que, las veces que compartieron vacaciones o salidas, él observaba situaciones alarmantes, pero le resultaba difícil comunicárselas a su padre y que las entendiera.

"Nosotros tratábamos de meternos lo menos posible porque, en ese entonces, Jorge era amigo de mi viejo", advirtió el periodista y agregó: "Veíamos cosas que no nos gustaban, las marcábamos, pero mi viejo estaba enceguecido por la amistad".

"¿Qué cosas no te gustaban?", indagó Karina. "Movimientos en los medios.... no valoraba el trabajo de mi papá", señaló Facundo y mencionó un episodio, que hasta hoy recuerda en detalle.

"Hubo una vez que a mi viejo lo llamaron de revista Gente para formar parte de los personajes del año. Jorge lo bajó. Y mi viejo creyendo en esa amistad, le hizo caso. Al año siguiente, lo llamaron a Jorge y fue", rememoró.

"¿Había una competencia entre ellos?", quiso saber Cora de Barbieri. "Si había competencia era por parte de Jorge, no de parte de mi papá. Para mí pasa por una cuestión de que tenía miedo que lo opaque", sentenció.