Mariana Brey habló de las denuncias contra su ex por estafa: "La realidad es que..."

mariana brey 1.jpg Mariana Brey le aseguró a LAM que confía en el padre de su hija y que todo está en manos de abogados.

Fue allí cuando la ex angelita especificó: "En ese sentido él contrató a un abogado que tendrá todas las respuestas. Espero que me respetes, pero no puedo. No es que no puedo en realidad, no quiero hablar de esos detalles. Yo estoy tranquila".

Y además, Brey dejó claro que conoce las reglas del medio, y admitió sobre su actitud del día anterior: "Trabajo de esto y voy a dar notas siempre. No hay motivo por el cual no voy a dar una nota, pero vuelvo a decirte, hay cosas que no me corresponden. En ese sentido te pido que me respetes. Estoy reflexionando, nada más. Pero bien, bien. Tranquila".

Byey melillo.jpg Mariana Brey y Pablo Melillo fueron pareja hasta hace poco tiempo. Fruto de su relación, tuvieron a Juana.

Por último, ante el pedido del periodista de América TV sobre su estado anímico, Mariana Brey concluyó: "Mirá, no voy a hablarte de eso. Te vuelvo a repetir que respondo lo que me preguntás que es de público conocimiento y no tengo porqué esconderme. Pero no me corresponde a mi hablar de eso y en este contexto no voy a hablar de otra cosa".

Una panelista vivió un incómodo momento con el influencer ruso Hasbulla y la pasó muy mal

Esta semana, el influencer ruso Hasbulla visitó nuestro país, y durante su paso por un programa televisivo incomodó notablemente a una de las panelistas, que pasó un mal momento.

Se trata de Mariana Brey, quien en Socios del Espectáculo (El Trece) contó cómo fue el encuentro con el popular streamer, que estuvo de invitado en Argenzuela (C5N), el otro programa en el que trabaja la periodista.

Hasbulla.jpg

“¿Qué decirte?, muy serio, muy tímido, yo por ser mujer, como su religión no lo permite, no me podía acercar a él. Tampoco podía sacarme fotos. No podía quedar fotografiado ni siquiera de lejos, yo en un momento quise sacarme una selfie de lejos y no me dejó. No pueden aparecer fotos”, comenzó contando la ex angelita.

“¿Da miedo?, porque tiene una mirada extraña”, le preguntó Karina Iavícoli, a lo que respondió: “No, no da miedo. Tiene algo, lo que yo interpreté, es una persona que mantiene cierta distancia y necesita cierta seguridad”, contó Mariana.

Finalmente concluyó sobre el paso del influencer por el ciclo que conduce Jorge Rial, “me cayó bien, pero no pude interactuar. En un momento quise llevarle el mate y les agarró un ataque a todos, ‘¡No! Mujeres no’. Como si estuviera haciendo algo mal. Vas como aprendiendo”.