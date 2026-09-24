Luck Ra y Thalía sorprendieron con una versión cuartetera de "A quién le importa"

La producción de esta versión estuvo a cargo de Javier Sanglerman “Ramky” y Deevoy, quienes también participaron en los arreglos de interpretación. La grabación contó con músicos especializados en los sonidos del cuarteto, incluyendo acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería, instrumentos que aportan el carácter distintivo de esta nueva adaptación.

“A QUIÉN LE IMPORTA (VERSIÓN CUARTETO)” representa la expansión global de los ritmos latinos y la creciente conexión entre artistas consagrados y nuevas figuras de la música tropical y urbana. Luck Ra, representante de la nueva generación argentina, aporta su energía y estilo a un clásico interpretado por una de las grandes estrellas del pop latino, que conserva su esencia mientras abraza una nueva identidad sonora.

La canción forma parte de la evolución constante de la música latina, donde los grandes himnos encuentran nuevas formas de conectar con audiencias alrededor del mundo. Con la unión de dos generaciones de artistas, Thalia y Luck Ra celebran la diversidad musical de Latinoamérica a través de una colaboración que mezcla nostalgia, innovación y fiesta.

Previo a este brillante lanzamiento, Luck Ra sorprendió con “El último baile” homenajeando a Messi y representando la pasión argentina junto a Juan Portella, quien compuso el tema, Un poco de Ruido, y Ramky surge este estreno colmado de alegría, cuarteto y una energía que contagia de principio a fin.

Durante este año, el artista cordobés, continúa celebrando su gran momento profesional recibiendo dos estatuillas en los Premios Gardel 2026 en las categorías “Mejor Álbum de Cuarteto” por su segundo material “Que sed” y “Mejor Canción de Cuarteto” por “Tu Misterioso Alguien (cuarteto)”, su colaboración con Miranda!.