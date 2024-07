Nadia Epstein, la ex Gran Hermano, arremetió contra Furia: "El manejo que tienen con ella es siniestro"

"El mejor jugador es el que gana. Vuelvo a decir que Marianela Mirra es la mejor jugadora de Gran Hermano", aseguró sobre la exparticipante que estuvo en la edición de 2007.

Inmediatamente, Epstein se refirió a la situación en la que se encuentran los jugadores cuando salen de la casa, en especial, Furia. "Está totalmente perdida. No tiene los pies sobre la tierra. Es lo que nos pasa a todos cuando salimos de GH", afirmó.

"Pero sí me parece que el manejo que están teniendo con ella es siniestro... quien sea que la está manejando, supongo que es Telefe todavía porque está recién salida. Le ponés una tribuna, sponsor, anunciante", sumó.

"Es un negocio pero cuando todo esto pase... les pido que busquen la salida de nosotros en 2007 y eran iguales", advirtió. "La única que tuvo esta salida fue ella, tiene fandom que la busca, que la espera, cumpleaños en el Obelisco, la quieren todos los programas", le respondió la panelista Laura Ubfal.

"No estoy de acuerdo con Laura. Tiene un fandom que se destaca porque son medio como ella", le respondió Nadia.

Y por último opinó sobre la tatuada: "Cuando empiece a bajar, que pasa por al lado la gente y no te reconoce... hay mucha gente que la pasa muy mal. Ella habla en tercera persona, se comparó con Mardona. Me parece que cuando se dé cuenta de que todo eso es efímero...que no existe...a mí me da pena".

El picante pase de factura de Nadia Epstein a Marianela Mirra a 15 años de Gran Hermano

Faltando poco para que Gran Hermano 2022debute en la pantalla de Telefe, una de las participantes más fuertes, Nadia Epstein, apuntó contra Marianela Mirra, que ganó la edición 2007.

Ceb destacar que Nadia y Marianela se enfrentaron durante toda la temporada del reality que se emitió hace 15 años, en ese entonces con la conducción de Jorge Rial. Y que aún sigue habiendo pica entre ella.

En este contexto, Nadia, que formará parte del debate de la nueva edición de Gran Hermano 2022, disparó contra Mariela señalando que ganó gracias a sus peleas con ella.

"Me sentaría a charlar y aclarar cosas que pasaron con un café de por medio", señaló en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Pero después arrojó de manera picante. "Me divertía porque le decíamos de todo y no hacía nada, pero ganó gracias a mí”, sentenció Nadia.