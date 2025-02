Pepe Cibrián aclaró la polémica con Marley por su paternidad: "Yo adopto de la calle"

"Cada uno tenemos derecho de irse afuera o quedarse adentro, yo hablé de mí. Cómo voy a criticar a Marley o quien fuere por hacer lo que se le de la gana, en absoluto", explicó Pepe Cibrián.

"Cuando me ofrecieron adoptar cinco hermanos ya tenía 70 años, yo pelee mucho por esta ley igualitaria. Hice tres dormitorios en mi casa para los chicos que quise adoptar", dijo sobre su experiencia personal de formar una familia.

Y aclaró sobre la polémica que instaló con la decisión de Marley: "Yo hablé que mi postura era adoptar chicos de la calle, que tienen características de ser gente de muy bajo nivel que iban a tener un futuro como vivimos de drogas, prostitución, crímenes, y que yo quería eso adoptar. Yo no dije que está mal lo de Marley".

"No es polémico, es como si yo me quiero comprar una casa en la playa, La Boca, la Matanza o Barrio Norte. Yo he querido adoptar a cinco chicos de La Matanza para que no los separaran, no lo minimizo por decir 'negritos de La Matanza', es un símbolo, una frase de cómo los ve la sociedad, no yo", argumentó el director teatral sobre la decisión por la que avanzó años atrás de adoptar a niños de orígenes humildes y que finalmente no prosperó por los obstáculos de la Justicia.

Y volvió a dejar en claro que nunca cuestionó la forma de ser padre de Marley: "Me conoce todo el mundo. ¿Vos podes pensar que yo me puedo enojar porque Marley adopte a un chino? Qué más me da, qué tiene que ver Yo, Pepe Cibrián, luché y adopto al de acá. Si quedó instalado que me enojé por eso, yo lo desinstalé".

pepe cibrian marley.jpg

Marley compartió el emotivo video del encuentro de Mirko con su hermanita Milenka

Después de que Alejandro Marley Wiebe lograra regresar al país con su hija recién nacida, Milenka, el conductor compartió el emotivo video del encuentro de su hijo más grande Mirko con la bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Marley escribió emocionado en el epígrafe de la publicación: "Y llegó el día del encuentro de Mirko con su hermanita Milenka”.

En el clip se ve el dulce reencuentro de Mirko con su papá. Segundos después, el animador, que sostenía a Milenka en sus brazos, se la presentó al niño.

Acto seguido, Mirko, mientras le tocaba la manito a la bebé, lanzó un divertido comentario: “¡Parece un Playmobil!”.