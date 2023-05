Sabrina Rojas furiosa con la prensa por los trascendidos sobre su reconciliación con El Tucu López

Sin embargo, este jueves, la ex de Luciano Castro estalló contra los medios, y en su cuenta de Instagram publicó un extenso descargo sobre su relación con el locutor, muy enojada con los portales.

"No sé bien quien publicó primero, pero no puedo creer cómo todos los portales replican algo que jamás dije. Tampoco sé cómo alguien se levanta un día y se le ocurre escribir porque si, algo completamente inventado", comenzó.

image.png

"Donde dicen que cuando llegue de viaje fui abordada por periodistas y a ellos les dije estas cosas, cuando llegué solo me esperaba mi camioneta. No había nadie. Y nadie me escribió para preguntarme nada. Un poco estoy acostumbrada a que los portales digan o titulen cualquier cosa con tal de un click. Pero después de semanas de leer y leer cosas que no son, necesito hacer esta "catarsis"", continuó, muy enojada.

"Vuelvo decir, me impresiona cómo se hacen eco de cualquier cosa. Si hablas te tergiversan todo y si no te lo inventan. No se si hago bien en aclararlo, pero hay veces que no puedo dejar pasar que pongan cosas que JAMÁS dije, como muchas otras, pero hoy solo me voy a referir a esto. Respeto el trabajo de todos y siempre tengo la mejor . Pero hay un momento en el que de verdad, es mucho", cerró la ex del Tucu.

image.png

descargo sabrina rojas.jfif

Sabrina Rojas tuvo un sorpresivo gesto con El Tucu López que alimenta los rumores de reconciliación

Fue hace apenas algunas semanas cuando de repente se conoció la noticia de la crisis y separación entre Sabrina Rojas y el Tucu López, tras los rumores de la aparición de una tercera en la relación en un confuso episodio del locutor en un boliche cordobés.

Lo cierto es que ante la filtración de las primeras versiones escandalosas, Rojas cortó por lo sano y decidió poner punto final a la relación de por lo menos un año y medio con el integrante de Sex, vivi tu experiencia.

Ante esta situación, claramente dolida y enojada al mismo tiempo, la ex de Luciano Castro dejó de seguir en Instagram al Tucu y se fue de viaje a Puerto Rico para aquietar su dolor y despejar su mente para decidir el rumbo a seguir, mientras tanto el tucumano no tuvo vergüenza alguna en admitir públicamente su error y dejar en claro su amor por Sabrina Rojas.

juariu sobre sabrina rojas.jfif

Así las cosas, tal parece que la distancia hizo lo suyo para invitarlos a la reflexión y en las últimas horas no fue otra que Juariu quien reparó en un detalle no menor. "Y se volvieron a seguir" escribió la influencer con las capturas que comprueban lo dicho.

juariu sobre sabrina rojas 2.jfif

Pero además compartió otra captura en la que indicó "Alguien está buscando volver" al exponer el like que el Tucu López le dio al reciente posteo de Sabrina todavía desde el exterior, un gesto todavía no imitado por la modelo por la sencilla razón de que el Tucu hace más de un mes que no sube contenido a su feed en la red social.