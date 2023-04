Sabrina Rojas y su firme decisión con el Tucu López tras la escandalosa separación

Desde su cuenta de Instagram, la actriz se mostró sensual y a puro relax y música en la playa tras separarse del Tucu López después de casi dos años de noviazgo.

“Chau, me fui”, había anunciado la ex de Luciano Castro y madre de Esperanza y Fausto con una foto de su pasaporte lista para emprender vuelo a un destino desconocido.

Lo cierto es que más allá de este viaje, Sabrina tomó una drástica decisión con el Tucu desde las redes sociales: dejó de seguirlo en Instagram y él, por su parte, también dejó de seguirla.

No obstante, por el momento ninguno de los dos borró las fotos que mantienen en el muro de aquellos momentos felices del noviazgo.

La triste foto que compartió El Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas

A poco de conocerse el fin de la relación con Sabrina Rojas, El Tucu López compartió en su cuenta de Instagram, una foto melancólica, que -al parecer- describe cómo está su presente.

En la imagen se observa el perro del locutor en el piso, un tanto cabizbajo. “Estamos en esa, amigo...”, escribió en el posteo y sumó el emoji de un corazón.

En una entrevista con Intrusos, El Tucu dejó abierta la puerta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sostuvo.